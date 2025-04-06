中職》澄清湖運動休閒園區有藍圖 高市運發局努力協助台鋼「翅膀硬了」

澄清湖運動休閒園區未來發展構想示意圖。（高市府都市發展區提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹前天起在澄清湖球場進行主場開幕3連戰，目前已拿下2連勝並吸引2萬5660名球迷進場，共同體驗「升級版」球場設施，而高雄市運發局今也曝光未來「澄清湖運動休閒園區」的美好藍圖，希望藉由活絡週邊的商業和休閒等機能，讓這座球場的未來性更好，更能吸引以高雄為大本營的台鋼球團願意認養。

為了讓球迷和球員有更好的觀賽和競賽場地，高雄市政府編列3.76億經費並向教育部體育署爭取挹注，自2023年起分兩階段進行澄清湖球場整修，全面更新超過1萬8500張座椅、54間廁所、牛棚、球員休息室，以及1、2樓大廳出入口、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台等項目。高雄市運發局長侯尊堯在澄清湖開幕戰前，就只擔心球迷是否滿意球場更新後的設施，「整個座位都有換新，希望大家都能喜歡。」首戰湧進1萬5487名球迷，昨第2場也有1萬173名球迷進場，也開心見證在地球隊台鋼收下連勝。

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不只球場升級，澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案在去年底通過後，未來從球場大門口左側一直到高雄長庚醫院的腹地就將進行都更，預計年底前將開放招標，希望未來有飯店、商場等更多投資進入這個場域，而捷運黃線Y3、Y4兩站聯開案也同步進行中，都是希望讓園區交通便利後，能夠更吸引球迷來看球及享受未來複合園區的各項設施。

至於澄清湖球場的另一側則有滯洪池公園的工程要進行，侯尊堯指出，未來在經過整理之後滯洪的量可望增為6、7倍，而除了夏天滯洪，冬天也希望能夠變成天然的內野球場，成為吸引韓職球隊前來使用的誘因，「台鋼未來也可以有多一些機會和韓職球隊交流。」

目前澄清湖球場尚未有球隊認養，侯尊堯也表示能夠理解球隊在商業經營上的不容易，「我們也是努力在協助台鋼翅膀硬了。」

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