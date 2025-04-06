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TPBL》蒿吐鷺鷥！林書豪聯手沃許本力退戰神 國王收7連勝穩居龍頭

2025/04/06 16:55

林書豪。（記者林正堃攝）林書豪。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場迎戰台北台新戰神，靠沃許本貢獻26分，林書豪也有18分演出，以112：96順利收下7連勝，賽後戰績20勝6敗，領先第2名的夢想家多達5場勝差。

新北國王近況絕佳，昨在主場力克高雄海神後寫下6連勝，本季過去與戰神3度交手拿下2勝，輸球該役林書豪未上場，今打出18：10的開局，不過戰神靠米勒與麥卡倫接連得手展開反撲，打完首節取得32：27反超。

國王次節緊咬比分，林書豪倒數3分18秒2罰俱中助隊追到47：48，隨後米勒的手揮到林書緯的鼻子，導致林書緯流血退場，米勒吞下一次違反運動精神犯規，蘇士軒2罰1中後助隊扳平戰局，接著林書豪補籃得手幫助國王超前，國王帶著53：49的領先進入下半場。兩隊前兩節得分都集中在洋將身上，麥卡倫與米勒各攻14分，國王方面，曼尼高與桑尼各有13分進帳。

易籃後，國王靠林書豪在外線放冷箭、沃許本肆虐禁區，21：12的小高潮將領先擴大13分，隨後林書緯和蘇士軒也加入開火行列，國王帶著81：74領先進入決勝節，末節戰神火力仍相當有限，國王在最後2分半鐘換上王柏智、呂政儒，兩人也都能有分數進帳，國王一度將領先擴大至21分，成功捍衛主場。

沃許本繳出26分、12籃板，連續3場至少挹注20分，曼尼高與桑尼都有19分，林書豪進帳18分、7籃板、4助攻，蘇士軒替補拿10分。

戰神苦吞2連敗，麥卡倫繳全隊最佳27分，米勒替補上陣挹注26分、13籃板，本土最佳為丁聖儒的13分。

國王曼尼高拉桿上籃。（記者林正堃攝）國王曼尼高拉桿上籃。（記者林正堃攝）
國王沃許本拋投得分。（記者林正堃攝）國王沃許本拋投得分。（記者林正堃攝）
國王桑尼跳投得分。（記者林正堃攝）國王桑尼跳投得分。（記者林正堃攝）
國王林書緯濺血。（記者林正堃攝）國王林書緯濺血。（記者林正堃攝）
戰神麥卡倫上籃得分。（記者林正堃攝）戰神麥卡倫上籃得分。（記者林正堃攝）

國王7連勝，率先拿下領先聯盟的第20勝。（記者林正堃攝）國王7連勝，率先拿下領先聯盟的第20勝。（記者林正堃攝）
戰神丁聖儒上籃得分。（記者林正堃攝）戰神丁聖儒上籃得分。（記者林正堃攝）
國王7連勝，率先拿下領先聯盟的第20勝。（記者林正堃攝）國王7連勝，率先拿下領先聯盟的第20勝。（記者林正堃攝）
國王蘇士軒。（記者林正堃攝）國王蘇士軒。（記者林正堃攝）

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