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中職》「想要進步到很誇張」 林詩翔「抖」出生涯首救援

2025/04/06 17:09

林詩翔昨日關門成功。（資料照，記者李惠洲攝）林詩翔昨日關門成功。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕前年季中選秀獲台鋼雄鷹第8指名，23歲右投林詩翔在前天後援1局奪勝後，昨天更收穫生涯首次救援成功，賽前也請全隊喝咖啡；意外的是，林詩翔當下並不知道這是個人首救援，還透露自己緊張到比賽結束腳都還在抖，他希望往後能一天比一天進步，「想要進步到很誇張。」

林詩翔去年在台鋼後援出賽30場共投26局的防禦率4.15，也曾在6月23日對統一獅中繼0.2局奪下首勝。今年他一開季就進入一軍名單，且至今天賽前出賽2場都有收穫，前天奪勝投，昨天則是救援成功。

「我沒有想到（指救援成功），因為教練賽前就說，我們就是中繼投手，上去就是把分數維持在0，過程不用管，把最好的能力表現出來。」林詩翔說明上場就只想著要把比分凍結，其他沒有多想，只是他昨一上場就被敲出安打，雖隨後就以雙殺解危，再以內野飛球，形成變相三上三下，但他仍自評表現沒有很好。

林詩翔期許自己每一天到球場，都要比前一天更強，「看能不能進步到很誇張的程度，我只有這個想法，我不想只在原地」。他自評跟去年心態不同的是，去年想說慢慢來，把體力能調配到可以投一整季，「今年上去就是盡全力，不管好或壞，把教練的要求盡力達成。」

「今年就是想辦法用最好的東西跟打者對決」，林詩翔展現「今年要變得更強」的企圖心，他還會去觀察洋將為什麼都能這麼強，也表示教練希望他能找到可以更接近洋投的方法，「我就都想問、想學，也會一直觀察。」

只是讓林詩翔不解的是，去年上場的心情是興奮，但今年不知道在緊張什麼，「從上場前到比賽結束，腳還在發抖。」他認為或許是今年的責任感更重，但他並未當做是壓力，反而認為是動力，「會讓我更突破，想要每天都進步。」

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