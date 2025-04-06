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中職》大家都給他愛的鼓勵 王博玄轟出感動的第1轟

2025/04/06 17:40

王博玄開轟。（台鋼雄鷹提供）王博玄開轟。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕從前天單場吞4K，到昨天5局擊出雙殺打後提前被換下場，25歲的台鋼雄鷹王博玄開季以來就遇上一波低潮，賽前他講到包括球迷、隊友和教練都給自己鼓勵，還眼眶泛紅地直言感動，今開賽第2打席他轟出右外野全壘打後，讓澄清湖球場響起熱烈歡呼聲。

「其實去年也是有這樣過，只是今年比較早遇到，去年也是有過20幾個打席沒安打，那時候也是一直不斷練習」，王博玄賽前受訪時被問及開季低潮時，還是維持練習久了就有會好結果的態度，「練習久了有信心，上去自然而然就有好的結果，那時候是這樣走過來，這次也是盡量去練，把信心和流暢感找回來，目前還在摸索。」

對於王博玄的低潮，不管是教練和球迷都不忍荷責，「他們都會很鼓勵我，沒什麼責罵，就覺得滿感動的。」因為不管是前天賽後留下特打1小時，或是昨天賽前打擊練習完又進入室內繼續練，大家都看得到王博玄的努力。

王博玄也知道現在才剛開季、樣本數還很少，但他難免會心慌，也會有些焦急，但開賽後的3局下，他就從樂天洋投魔神樂手中轟出右外野陽春砲，將比分追成1：2，而在5局下他再擊出高飛犧牲打，一棒將比分扳平。

王博玄開轟。（台鋼雄鷹提供）王博玄開轟。（台鋼雄鷹提供）

王博玄開轟。（台鋼雄鷹提供）王博玄開轟。（台鋼雄鷹提供）

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