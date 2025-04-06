晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》差點22分大逆轉！艾賽亞轟36分又白搭 鋼鐵人不敵勇士

2025/04/06 19:32

洪楷傑。（富邦勇士提供）洪楷傑。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕還在尋求本季第3勝的高雄鋼鐵人，今天在主場克服22分落後，在艾賽亞猛砍36分帶領下，差點完成大逆轉，但最後關頭洪楷傑挺身而出，拿下關鍵分數，終場富邦勇士以119：113驚險勝出。

本季還在尋求第3勝的鋼鐵人，今天迎戰聯盟第2的勇士，雙方在首節展開拉鋸，陣中本土球員高偉綸表現出色，單節獨攬9分，加上艾賽亞貢獻8分，首節打完鋼鐵人以2分差緊咬對手。

第2節兩隊肢體動作變大，艾賽亞在一次切入後，意圖要從倒在地上的石博恩身上跨過，但對方馬上爬起來回擊，雙方一度推擠，皆吞下技術犯規。落後的鋼鐵人持續緊咬，靠著李威廷連續三分球超前，隨後林志傑完成三分打連續得分，半場打完雙方戰成54：54平手。

勇士在第3節下起三分雨，一度將領先擴大到22分，但鋼鐵人並未放棄，末節展開瘋狂反撲，李威廷連續飆進三分球，艾賽亞也多次切入得手，追到3分差，但勇士很快還以顏色，依舊維持領先優勢。

終場前4分半，鋼鐵人連續三分球命中一舉超前，吳永盛、艾賽亞輪流轟進三分球，雙方展開拉鋸。洪楷傑隨後挺身而出，完成三分打後又命中三分球，勇士擴大到6分領先，奠定勝基。

勇士全隊6人得分上雙，沃特斯繳出全隊最高26分、12籃板，洪楷傑進帳19分、11助攻；鋼鐵人方面，艾賽亞繳出全場最高36分，陶德30分、12籃板，李威廷三分球8投6中，進帳18分。

威希。（富邦勇士提供）威希。（富邦勇士提供）

林志傑。（富邦勇士提供）林志傑。（富邦勇士提供）

吳永盛。（富邦勇士提供）吳永盛。（富邦勇士提供）

沃特斯。（富邦勇士提供）沃特斯。（富邦勇士提供）

艾賽亞。（PLG提供）艾賽亞。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中