PLG》差點22分大逆轉！艾賽亞轟36分又白搭 鋼鐵人不敵勇士

洪楷傑。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕還在尋求本季第3勝的高雄鋼鐵人，今天在主場克服22分落後，在艾賽亞猛砍36分帶領下，差點完成大逆轉，但最後關頭洪楷傑挺身而出，拿下關鍵分數，終場富邦勇士以119：113驚險勝出。

本季還在尋求第3勝的鋼鐵人，今天迎戰聯盟第2的勇士，雙方在首節展開拉鋸，陣中本土球員高偉綸表現出色，單節獨攬9分，加上艾賽亞貢獻8分，首節打完鋼鐵人以2分差緊咬對手。

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第2節兩隊肢體動作變大，艾賽亞在一次切入後，意圖要從倒在地上的石博恩身上跨過，但對方馬上爬起來回擊，雙方一度推擠，皆吞下技術犯規。落後的鋼鐵人持續緊咬，靠著李威廷連續三分球超前，隨後林志傑完成三分打連續得分，半場打完雙方戰成54：54平手。

勇士在第3節下起三分雨，一度將領先擴大到22分，但鋼鐵人並未放棄，末節展開瘋狂反撲，李威廷連續飆進三分球，艾賽亞也多次切入得手，追到3分差，但勇士很快還以顏色，依舊維持領先優勢。

終場前4分半，鋼鐵人連續三分球命中一舉超前，吳永盛、艾賽亞輪流轟進三分球，雙方展開拉鋸。洪楷傑隨後挺身而出，完成三分打後又命中三分球，勇士擴大到6分領先，奠定勝基。

勇士全隊6人得分上雙，沃特斯繳出全隊最高26分、12籃板，洪楷傑進帳19分、11助攻；鋼鐵人方面，艾賽亞繳出全場最高36分，陶德30分、12籃板，李威廷三分球8投6中，進帳18分。

威希。（富邦勇士提供）

林志傑。（富邦勇士提供）

吳永盛。（富邦勇士提供）

沃特斯。（富邦勇士提供）

艾賽亞。（PLG提供）

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