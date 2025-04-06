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中職》詹子賢關鍵一擊！中信兄弟系列戰橫掃統一獅

2025/04/06 19:55

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟洲際主場和統一獅系列賽最後一場，獅隊林子豪8局上生涯首支代打轟帶3打點，一度幫助球隊追平，但8局下詹子賢關鍵安打，再次幫兄弟搶回領先。終場7:6贏球，系列賽3戰全勝。

詹子賢敲出致勝一擊，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）詹子賢敲出致勝一擊，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

統一獅2上靠陳重廷安打先馳得點，朱迦恩（原名羅暐捷）睽違近2年的安打，幫助球隊再得1分。2局下，兄弟馬上反攻，詹子賢得點圈敲安送回王政順，張志豪補上2分打點長打，兄弟單局3分。

3局上，獅隊林安可從盧孟揚手中擊出陽春砲，本季個人第3轟出爐，幫助球隊追平。

林安可開轟。（記者廖耀東攝）林安可開轟。（記者廖耀東攝）

5局上，兄弟中外野手宋晟睿發生判斷瑕疵，紀錄上是邱智呈三壘打，無人出局三壘有人狀況下，盧孟揚讓蘇智傑擊出內野飛球、陳傑憲滾地球，保送林安可後，讓潘傑楷擊出內野滾地球，力保不失。

獅隊先發投手林詔恩投3局退場。5局下，中繼投手姚杰宏任內，兄弟2出局後攻勢猛烈，王威晨、許基宏、王政順和江坤宇都敲安，最終江坤宇在壘間出局才結束該半局，兄弟單局得3分。

兄弟許基宏五局下敲出超前分。（記者廖耀東攝）兄弟許基宏五局下敲出超前分。（記者廖耀東攝）

獅隊8局上反攻，陳聖平從李振昌手中選到保送，林岱安擊出安打，代打林子豪擊出3分砲追平比數，林子豪本季首轟出爐，而林岱安該半局的安打，是聯盟史上第170000支安打。李振昌隨後連投3次三振完成該半局。

獅隊剛追平，8局下兄弟馬上反攻，王政順從黃竣彥手中選到保送，兩出局後，詹子賢擊出帶有打點安打，兄弟再次超前。9局上，新秀伍立辰在救援機會下登板，保送首位打者陳傑憲，隨後三振林安可，潘傑楷滾地球出局，陳聖平滾地球出局，伍立辰收下生涯首次救援成功。

林子豪敲出追平三分砲。（記者廖耀東攝）林子豪敲出追平三分砲。（記者廖耀東攝）

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