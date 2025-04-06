PLG》末節瘋狂逆轉秀讓勇士嚇出冷汗 邱大宗笑稱：是他們要檢討

艾賽亞。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄鋼鐵人今天在主場迎戰富邦勇士，克服最多22分落後，在末節一度逆轉，但是最後關頭勇士洪楷傑挺身而出連拿6分，率隊以119：113驚險收下4連勝。

本季打得相當掙扎的鋼鐵人，今天面對聯盟第2的勇士，上半場和對方戰成平手，但第3節防守崩盤，讓對手單節轟進5顆三分球，擴大到22分領先。不過，鋼鐵人這批年輕人打出韌性，末節靠著艾賽亞、李威廷聯手扭轉戰局，一度超車，只是最後關頭勇士展現經驗值，洪楷傑連拿6分，力阻鋼鐵人反撲。

請繼續往下閱讀...

艾賽亞今天飆出36分、9助攻，陶德30分、12籃板，李威廷三分球8投6中拿下18分，陶德和李威廷的得分皆寫新高。

對於自己的表現，李威廷認為還有進步空間，「我覺得6顆是及格而已，從開季到現在，我的三分球命中率沒有一場合格，我都會去看出手合不合理、和練球情況有沒有一樣，開季至今沒有一場像今天一樣，把練習的東西做出來， 但今天就只是合格而已。」

和第3勝再度擦肩而過，但鋼鐵人主帥邱大宗仍給予子弟兵肯定，「這一場我們兩隊高度差很多，但很珍貴的是，我們年輕人可以從落後打回來，展現強硬的態度。」邱大宗不忘開勇士的玩笑，「我們協防很合理，內外線也打得對方軟手軟腳，勇士是很豪華的球隊，今天是他們要檢討。」

李威廷。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法