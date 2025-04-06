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TPBL》改掉第三節當機老毛病換第四節崩盤 攻城獅主帥：會努力解決問題

2025/04/06 20:47

威森。（資料照，記者林正堃攝）威森。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場末節攻守失序，單節只拿7分，以91：97遭中信特攻逆轉，主帥威森坦言，團隊在決勝節無法延續前三節的能力，會持續修正單節亂流的問題。

攻城獅打完前三節握有84：72雙位數領先，不料末節攻守失序，特攻在謝亞軒、施晉堯與克力斯輪流輸出下，拉出一波17：0的攻勢反超，攻城獅決勝節進攻大當機，單節只拿7分，也無緣2連勝。

威森賽後指出，雖然球員開賽時一度專注力不夠，不過很快修正問題，團隊過去在第三節的進攻防守一直是很大的問題，但透過不斷開會解決問題，今天團隊第三節表現不俗，只是能量無法延續到第四節，「進攻端有不少空檔沒能把握，罰球的命中率也不佳，關鍵時刻針對對手低位進攻的防守出了問題，雖然在比賽過程中努力想要找到解決方法，但效果有限。」

威森提到，此役凸顯團隊還是有單節當機的問題，會努力找到解決問題的方法，「我們這一季應該已經是第3還是第4次遇到這種問題了，我們只能持續進步，當然也會針對其他問題找到解決的方法。」

射手李啓瑋此役投進4顆三分球拿下14分，對於球隊總會有單節當機的問題，他表示，「今天的比賽是很好的學習經驗，我們應該打得更聰明，把領先的分數穩住，回去會再檢討、改進，同時專注在下一場比賽。」

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