WTT》11:0完封南韓老將李尚洙 中國新秀向鵬直落四快意奪冠

中國新秀向鵬直落四擊敗南韓老將李尚洙，奪下男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕22歲的中國新秀向鵬今晚在2025年WTT仁川冠軍賽男單決賽，以直落四擊潰34歲地主老將李尚洙，奪下生涯首座冠軍賽冠軍，下週世界排名將來到生涯最佳的13名。

世界排名23的向鵬下午在4強賽先以4:2擊退世界排名第8的德國名將法蘭吉斯卡，和4強賽以4:2力退林昀儒的李尚洙會師決賽。

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世界排名23的向鵬過去和李尚洙交手3次拿下2勝，不過最近一次在去年太原挑戰賽，以2:3遭李尚洙逆轉。

今天再度過招，首局向鵬在5:8落後下展開逆襲，連拿6分以11:8先聲奪人；第2局更打出猛爆攻勢，11:0完封李尚洙，寫下跨局連得17分的驚人紀錄，也把對手給打矇。

向鵬絲毫沒有鬆手跡象，第3局又在2平時連拿8分，11:3再下一城，第4局再以5:0開局，打得李尚洙搖搖欲墜，最終11:4拿下勝利，只花了25分鐘就收工。

女子組決賽則上演「中國內戰」，世界排名第3的王藝迪在局數1:3落後，決勝局6:10對手聽牌的絕境下，展現超強的抗壓能力，驚險化解4個賽末點後，以11:9、8:11、9:11、12:14、11:9、11:6、12:10逆轉世界排名第4的陳幸同，這也是她繼2023年法蘭克福冠軍賽後，生涯第2座冠軍賽后冠。

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