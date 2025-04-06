中職》台鋼雄鷹主場開幕戰吸逾3萬球迷進場！ 市府力挺球場升級

台鋼雄鷹澄清湖主場系列賽，超過3萬3千名球迷進場。（官方提供）

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹主場開幕3連戰打出2勝佳績，票房也在球迷踴躍進場支持下開出紅盤，3場比賽總和超過3萬3千名球迷進場，繼去年的3戰總計3萬6千人之後，連續兩年在高雄澄清湖大本營的開幕系列賽獲得在地的高雄球迷熱烈支持。除了感謝熱情高雄市民、球迷朋友支持，更要感謝高雄市政府在去年球季結束後持續優化球場，連兩年進行球場整修，提供更完善比賽場地以及周邊軟硬體設施升級。

高雄市政府去年進行第一期整修，今年球場再升級，完成更新所有球場座椅包含內外野，還有廁所、牛棚、球員休息室、貴賓室以及一、二樓大廳出入口、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台、記者採訪室等項目，並持續加強球場內外野草皮養護工作。去年加上今年，內外野廁所完成整修美化及設備更新，還有觀眾席座椅，以及地下室停車空間整修、機水電更新，都讓球場煥然一新，獲得教練選手以及球迷的肯定。

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台鋼雄鷹球團也在今年球季強化球迷主場體驗，除了球場外牆換上今年球季主視覺，場內各樓層包含球迷看台走道配置電視，還有迎賓、散場專屬音樂，搭配實行全主場應援以及全新應援曲，與市府攜手打造澄清湖主場看球五感新體驗。

高雄市政府運動發展局配合職業運動熱潮，推出國高中生銅板價看球專案。今（2025）年台鋼雄鷹在澄清湖棒球場安排48場主場例行賽，學生憑一卡通數位學生證上網預約、持非數位學生證者持實體學生證可至現場購票，每位學生最多申請5場次，每場次只要50元銅板價，就能進場看球，為台鋼雄鷹加油，歡迎學生朋友踴躍支持在地職業球隊。

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