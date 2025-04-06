U19籃球聯盟》「Flying」初試啼聲 「小黑豹」林柏寬186公分愛傳球

Panthers林柏寬場上影響力遠遠大過帳面數據。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟創建的目的就是給喜愛籃球的小孩子多一個舞台，今天在8U組以4：67不敵信義Heat的新同學「Flying」就是其中之一。

由飛翔兒童運動組成的Flying今年下半季才加入聯賽，前兩場雖然沒贏球，分差僅14分與6分。不過今天碰上兵強馬壯的Heat難以招架，賽後小朋友難掩失望，教練廖珮連則是趁大家記憶猶新，拿出戰術板進行「課後輔導」。

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「我們是新成立的教學團隊，這也是我們第一次出來比賽，不只這一場，這三場都是震撼教育。」廖珮連笑說，雖然她本身不是基層菜鳥，看到今天的對手表現依然相當驚豔，「8歲的小朋友能有這樣的觀念、球技，真的很欽佩。」

廖珮連表示，這次參賽的首要目標是先拿一勝，並且要建立起比賽的觀念，「希望他們能在比賽中製造出手空間，投不進沒關係，回去再練就好了，大家都是這樣開始的。」

今天得到全隊一半分數的張皓閔賽後悶悶不樂，家長、教練紛紛安慰，他表示對手相當厲害，自己表現有很大進步空間，「今天掉很多球，學習到護球的重要，希望以後能跟偶像（Stephen）Curry一樣，成為運球、投籃都很厲害的球員。」

儘管兩隊實力有差，張皓閔全場奮勇抓下7個籃板，面對對手嚴防也毫無畏懼地挑戰籃框，相當值得鼓勵。

U15甲2組的Taipei Panthers以65：37擊敗師大附中，張宥嘉與翁晨惟都攻下全場最高15分，蕭亞恩11分，林柏寬9分、4籃板、3助攻、1抄截、2火鍋，是「填格子」高手。

目前就讀金華國中七年級（國一）的林柏寬身高已經186公分，從小就鶴立雞群，他笑說爸爸180公分，媽媽也超過170公分，全家都是高個子，「不會覺得自己很奇怪，要感謝爸媽給的基因。」

林柏寬國小原本是桌球隊，後來被籃球隊教練相中，從社團開始打起，「一開始覺得每天訓練很累，後來慢慢有比賽打，就覺得比較有趣，而且爸爸有在打球，我們都會聊籃球，他會給我一些禁區腳步的建議。」

不僅身高傲人，林柏寬在場上經常憑藉視野引導隊友進攻，一點都不貪功，「我喜歡這種球風，都會看網路上的影片學習觀念、傳球的方式，因為大家分享球比較好玩嘛。」

Panthers教練陳彥安稱讚林柏寬是很認真、穩重的小孩子，「我們的選手有些是從一張白紙開始，柏寬練球很努力，每週的聯賽又可以幫助他們快速提升經驗。」

面對強敵，Flying張皓閔（右）切入挑戰勇氣十足。（U19籃球聯盟提供）

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