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BCL》伯朗繳24分+盧峻翔15分 領航猿痛宰雅加達明燈奪2連勝

2025/04/06 22:00

伯朗。（取自FIBA官網）伯朗。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今在BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽作客雅加達明燈，洋將伯朗飆進5顆三分球，進帳全隊最高24分，加上盧峻翔貢獻15分，率隊以88：64收下2連勝。

領航猿這季3線出擊，除了PLG、東亞超級聯賽賽事，近期繼續在BCL奮戰，他們前役作客馬來西亞，和森美蘭金群利金鹿鏖戰到2度延長才驚險收下勝利。更艱困的是，該場館沒有冷氣，領航猿多名球員都出現身體不適情況，當家一哥盧峻翔拚到全身抽筋，布依德還因脫水到醫院掛急診，相當慘烈。

這週領航猿作客印尼，碰上已經拿下2勝的雅加達明燈，對方陣中有過去曾效力福爾摩沙夢想家的洋將麥卡洛，也有美印混血、過去曾效力日本職籃的賈瓦托 （Brandon Jawato），他在BCL兩戰平均拿下23.5分，為全隊得分最高的球員，火力不容小覷。

領航猿首節有不錯發揮，進攻多點開花，盧峻翔單節包辦9分，率隊取得雙位數領先；次節，伯朗、李家慷三分球連發，一度擴大到20分優勢，但明燈很快穩住陣腳，進攻多點開花加上領航猿失誤，迎頭趕上，半場打完領航猿暫時以43：31領先。

易籃後，雙方依舊有來有往，但領航猿憑藉著開賽優勢，依舊保持在雙位數領先，也不給對手太多機會，穩穩收下2連勝。

領航猿此戰4人得分上雙，伯朗三分球7投5中繳出24分，瓊斯進帳次高16分，盧峻翔拿下15分、5助攻。領航猿返台後，將重返PLG賽場，週六作客高雄鋼鐵人，接著在4月26至29日有3場BCL主場賽事，於新莊體育館進行。

葛拉漢。（取自FIBA官網）葛拉漢。（取自FIBA官網）
盧峻翔。（取自FIBA官網）盧峻翔。（取自FIBA官網）
瓊斯。（取自FIBA官網）瓊斯。（取自FIBA官網）
白曜誠。（取自FIBA官網）白曜誠。（取自FIBA官網）

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