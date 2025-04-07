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MLB》大谷翔平又熄火、葛拉斯諾2局丟5分崩盤！ 道奇吞本季第2敗

2025/04/07 07:38

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今日4打數熄火吞3K，連2天未敲安，終場球隊以7：8不敵費城人，吞下本季第2敗。

道奇首局靠「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）2分砲先馳得點，3下先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）控球迷航，連丟3保送搞成滿壘，接著被哈波（Bryce Harper）敲安以及出現暴投，讓費城人扳成2：2平手。

危機還沒結束，葛拉斯諾面對凱普勒（Max Kepler）再投出保送，留下無人出局滿壘局面退場，下一任投手費西亞（Alex Vesia）挨卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）滿貫砲，費城人6分大局逆轉戰局。

4上道奇靠T.赫南德茲掃出右外野陽春彈追回1分，本季第4轟出爐、單場雙響砲，第5局T.赫南德茲再度建功，敲出1分打點二壘安打，比賽前5局打完時，道奇4：6落後。

道奇7上藉由帕赫斯（Andy Pages）敲安、大谷選到保送帶起攻勢，後續貝茲（Mookie Betts）、T.赫南德茲和史密斯（WIll Smith）相繼建功，道奇攻下3分大局超前比數。

領先1分的道奇7下派出牛棚大將崔南（Blake Treinen）登板，但他未能守成，單局掉2分讓費城人逆轉，終場道奇就以7：8吞敗。

大谷翔平今日4打數繳白卷，吞下3次三振，選到1保送、跑回1分，賽後打擊率降至0.268；葛拉斯諾主投2局丟5保送，痛失5分責失，防禦率暴漲到6.43。

葛拉斯諾。（法新社）葛拉斯諾。（法新社）

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