NBA》東契奇砍30分率湖人打爆雷霆 「SGA」罕見近4年首次0罰

東契奇（中）。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天作客西部龍頭雷霆，紫金大軍全場飆進22顆三分球，東契奇（Luka Doncic）貢獻30分，「詹皇」詹姆士（LeBron James）也得到19分，西部第3的湖人最後在客場以126比99大勝雷霆。

東契奇在上半場就拿到22分，包含投進5顆三分球，湖人前兩節砍進15顆三分球，追平隊史上半場三分球最多紀錄，湖人前兩節打完以78比56領先。湖人下半場仍維持雙位數分差，全場最多領先到29分，紫金大軍最後收下勝利。

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詹姆斯（右）。（路透）

湖人此戰全隊有6人得分上雙，東契奇全場20投11中，砍進全場最高的30分，另有7籃板、6助攻、2次抄截。里維斯（Austin Reaves）貢獻20分，詹姆斯19分7籃板，八村壘11分7籃板，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）14分7籃板，文森（Gabe Vincent）12分。

雷霆全場只有3人得分上雙，當家一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場拿到26分、9助攻，本季平均每場獲8.9次罰球機會的「SGA」，此戰沒有獲得任何一次罰球。J.威廉斯（Jalen Williams）拿16分3抄截，霍倫格姆（Chet Holmgren）10分。

根據《ESPN》指出，這是自2021年12月以來，吉爾吉斯亞歷山首次在比賽中沒有獲得罰球機會。而「SGA」連續248場比賽都有罰球紀錄，這是雷霆隊史自2008-09年賽季後最長紀錄。

雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（左）。（美聯社）

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