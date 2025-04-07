MLB》談「魚雷棒」狂熱潮 大聯盟主席認為對棒球界絕對是好事

魚雷棒。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基數名選手開季狂轟，讓「魚雷球棒（Torpedo Bat）」成為大聯盟開季最火熱話題。大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）在美國時間週日接受《紐約時報》專訪時，他認為這個新型球棒「對棒球界絕對是好事」。

曼佛瑞接受《紐約時報》專訪指出，「我相信像魚雷棒這樣的議題，以及圍繞它的爭論，證明棒球在我們的文化依然佔有獨特地位，因為人們會為了一件無關緊要的事情陷入完全的瘋狂，這些球棒是符合規則的。」

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事實上，這支魚雷球棒已經在棒球賽場上使用好幾年，曾待過洋基隊分析師、目前效力馬林魚隊的萊恩哈特（Aaron Leanhardt）是設計此棒型的發明者，球棒最粗的部分較接近打者揮擊的甜蜜點。洋基強打「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）是這款新球棒的使用者之一，他曾表示手肘傷勢恢復後，仍將繼續使用這支球棒。

魚雷棒。（資料照，法新社）

「其實球員們這些年一直都有在調整球棒甜蜜點的位置。」曼佛瑞表示，「這也顯示一件事情，比起電視收視率、收入和其他那些數字，這項運動本身有一些更重要的東西存在，這也是大家圍繞這些議題討論和辯論的原因。」

此外，大聯盟今年在春訓熱身賽首度測試自動電子好球帶挑戰系統（ABS Challenge System），曼佛瑞認為這套系統很快就會導入進大聯盟賽場，可能會在下個賽季正式使用，但他也提到要和大聯盟球員工會協商才能決定實施ABS的時間。

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