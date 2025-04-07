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MLB》擠下道奇！巨人橫掃水手、收7連勝 勝率成大聯盟最佳

2025/04/07 08:27

巨人橫掃水手。（美聯社）巨人橫掃水手。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天靠佛羅雷斯（Wilmer Flores）9局下代打的敲出再見安打，幫助巨人在主場以5比4擊敗西雅圖水手。巨人收下7連勝，目前戰績8勝1敗、剩率8成89，加上道奇今天輸球後戰績為9勝2敗，因此巨人隊成為當今大聯盟勝率最佳球隊。

水手當家球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）首局敲陽春砲、本季第3轟出爐。第3局羅里（Cal Raleigh）也擊出陽春彈追加分數。而巨人4局下反攻，先靠拉莫斯（Heliot Ramos）適時安追回1分，接著雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）敲逆轉三分彈，巨人單局拿4分超前比數。

佛羅雷斯（中）代打敲再見安。（美聯社）佛羅雷斯（中）代打敲再見安。（美聯社）

不過，水手隊布里斯（Ryan Bliss）第6局敲適時安追回1分，第9局水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲關鍵二壘安打攻進追平分，雙方戰成4比4平手。9局下巨人靠保送和滾地球推進，2出局攻占二壘，佛羅雷斯這時上場代打，第一球就揮棒擊出右外野再見安打，幫助巨人收下7連勝。

巨人先發希克斯（Jordan Hicks）主投5.1局失3分無關勝敗，終結者多法爾（Camilo Doval）後援1局被敲2安、丟2次保送，失掉1分，這是他今年第2次砸鍋，也幸運收本季首勝。此外，巨人南韓好手李政厚全場4打數2安，包含1支二壘安打，本季打擊率為3成44。

水手先發布萊恩·沃（Bryan Woo）主投6局失4分無關勝敗。水手後援桑托斯（Gregory Santos）0.2局失1分吞本季首敗。

巨人雅澤姆斯基（右）敲三分砲。（美聯社）巨人雅澤姆斯基（右）敲三分砲。（美聯社）

李政厚。（路透）李政厚。（路透）

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