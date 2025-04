MLB》好強！夯初速186KM三壘安 台美混血球星「卡仔」3安猛打賞

卡洛爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今以4:5輸給國民,不過台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)手感火燙,繳出本季首度3安猛打賞。

卡洛爾擔任開路先鋒守右外野,首打席敲出擊球初速115.8英哩(約186.3公里)的右外野安打,球一路滾到外野牆邊,卡洛爾飆速上三壘,本季首支三壘安打出爐,之後靠隊友高飛犧牲打回來得分。

卡洛爾第3局敲出一壘滾地出局,5上第三打席遭三振,7上第四打席擊出游擊方向內野安打,9上再度上場,這回逮中費尼根(Kyle Finnegan)失投球,掃出中外野二壘安打,但後面棒次未能延續攻勢,卡洛爾無緣跑回追平分。

今日卡洛爾5打數敲3安猛打賞,差開轟達成完全打擊,跑回1分,賽後打擊率上升至0.282、OPS為1.032。

Corbin Carroll, aka The future 2025 MLB leader in triples, just recorded his 1st triple of the season FYI pic.twitter.com/IrTFtOLVFV