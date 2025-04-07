MLB》好強！夯初速186KM三壘安 台美混血球星「卡仔」3安猛打賞

卡洛爾。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今以4：5輸給國民，不過台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）手感火燙，繳出本季首度3安猛打賞。

卡洛爾擔任開路先鋒守右外野，首打席敲出擊球初速115.8英哩（約186.3公里）的右外野安打，球一路滾到外野牆邊，卡洛爾飆速上三壘，本季首支三壘安打出爐，之後靠隊友高飛犧牲打回來得分。

請繼續往下閱讀...

卡洛爾第3局敲出一壘滾地出局，5上第三打席遭三振，7上第四打席擊出游擊方向內野安打，9上再度上場，這回逮中費尼根（Kyle Finnegan）失投球，掃出中外野二壘安打，但後面棒次未能延續攻勢，卡洛爾無緣跑回追平分。

今日卡洛爾5打數敲3安猛打賞，差開轟達成完全打擊，跑回1分，賽後打擊率上升至0.282、OPS為1.032。

Corbin Carroll, aka The future 2025 MLB leader in triples, just recorded his 1st triple of the season FYI pic.twitter.com/IrTFtOLVFV — Dalton Feely （@dfeely14） April 6, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法