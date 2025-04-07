MiLB》李灝宇開季連8場比賽上壘 鄭宗哲無安打進帳狀況仍低迷

李灝宇。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，今天迎戰遊騎兵先發出賽，雖未擊出安打但仍選到保送上壘，開季連8場比賽都有上壘，而在海盜3A打拚的鄭宗哲則是仍在努力突破低潮。

李灝宇今日鎮守三壘打第2棒，面對先發韓裔右投丹寧（Dane Dunning）展現出色與選球與纏鬥能力，耗費投手7顆球選到保送上壘，但未能攻下分數。2局上半滿球數的情況下，李灝宇咬中低角度伸卡球紮實擊往右半邊，但被一壘手克里姆（Blaine Crim）精彩的守備接殺出局，這球的擊球初速來到102.7英里（約165.3公里）。

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4上李灝宇第3個打席，同樣相中遊騎兵第2任投手溫恩（Cole Winn）低位置的伸卡球，打出右外野平飛球遭到哈里斯（Dustin Harris）接殺。

6局上遊騎兵換上艾克（Dane Acker）接替溫恩投球，面對首名打者就是李灝宇，而他面對紅中速球敲出擊球初速高達108.1英里（約174公里）的游擊滾地球，可惜最終還是被游擊手特雷霍（Alan Trejo）策動雙殺守備。8上最後的打擊機會則被夏格瓦（JT Chargois）三振出局，也結束了今天的任務。

李灝宇今日帳面上4打數沒有安打進帳，但選到1次的保送，也讓個人開季連續上壘場次來到第8場，打擊三圍.194/.324/.290。

另外效力海盜3A的鄭宗哲今日也有先發出賽，但仍受近期低潮影響，3個打數沒有敲出安打，整體進攻指數（OPS）僅剩.204，還在尋求4月個人的第1支安打。

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

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