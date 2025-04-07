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MLB》開季2戰ERA破5 響尾蛇塞揚強投柏尼斯：每年都有這樣的低潮

2025/04/07 10:08

柏尼斯。（美聯社）柏尼斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）今年季前以6年2.1億美元（約新台幣70億）加盟響尾蛇，但柏尼斯今天在客場先發面對國民，他主投5局失分，響尾蛇最後以4比5輸球，柏尼斯吞本季首敗、開季防禦率為5.79。柏尼斯賽後坦言，「這肯定不有趣。」

柏尼斯此戰前兩局就用了54球，前3局就失掉4分，包含被響尾蛇赫雷拉（Jose Herrera）敲陽春砲。總計柏尼斯今主投5局被敲7安，失掉4分，丟4次保送、送3次三振，吞下敗投。

現年30歲的柏尼斯本季兩場先發吞1敗、防禦率5.79，共投9.1局被敲11安，賞11次三振、丟7次保送，被打擊率3成06，每局被上壘率（WHIP）為1.93。

柏尼斯賽後表示，「無法控好球路，傷害了自己。我想我們光是保送和觸身球就讓6個人上壘，只掉4分其實是很令人驚訝的。」

「我覺得他開賽的控球有點不穩。」總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示，「他丟不能想要的位置，我想他有點在和自己的挫折感奮戰。」

「這很糟。」柏尼斯說，「你拿球上場是為了贏得系列賽，結果投成這個樣子，實在太糟糕了。但我必須重新振作。」

柏尼斯坦言，開季仍在尋找丟卡特球的手感，「每年都有這樣的低潮，去年也有，2021年拿塞揚獎的那年也有，就是那種時好時壞。在你狀況不佳的日子，就像今天，你必須要撐過去，不幸的是今天，當你讓多人上壘時，很難把局數拉長。」

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