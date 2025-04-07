MLB》柏格曼猛敲4安6打點助紅襪單日2勝 收5連勝衝上美東第二

紅襪明星三壘手柏格曼開轟。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天與紅雀進行雙重賽，單日第二戰紅襪今天打線大爆發，全隊狂敲22支安打，其中明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）單場4安6打點，包含一發三分砲，紅襪最後在主場以18比7大勝紅雀，紅襪單日拿2勝，目前戰績6勝4敗排美聯東區第二。

紅襪今天與紅雀的雙重賽首場賽事，靠著W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）延長賽10局下的再見安打，幫助紅襪以5比4贏球。開季低迷的紅襪強打德弗斯（Rafael Devers）在第5局敲出陽春砲，本季首轟出爐，並在第9局滿壘時選到關鍵保送，幫助球隊追平比分。

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德弗斯。（法新社）

到了雙重賽第二戰，紅襪打線猛敲22安，前3局就攻進10分，包含柏格曼在3局下的三分砲。紅襪隊在第5局至第7局合計再拿8分，其中第6局單局灌進5分。雖然紅雀9局上追回4分，但分差過大，紅襪最後收下5連勝。

紅襪全場22安中，除了柏格曼外，德弗斯猛敲4安進賬3打點，W.阿布瑞尤2安3打點，杜蘭（Jarren Duran）、瑞法拉（Ceddanne Rafaela）各有3安2打點。

紅襪先發投手多賓斯（Hunter Dobbins）主投5局被敲8安失2分，摘本季首勝；紅雀先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas）僅投2.2局被敲11安，失掉9分有8分自責，吞本紀首敗。紅雀第二任投手葛瑞斯福（Gordon Graceffo）後援3局失7分，第三任投手金恩（John King）後援0.2局失2分1分自責。

Wally head, meet Alex Bregman! pic.twitter.com/tm8JRi4SpZ — Red Sox （@RedSox） April 7, 2025

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