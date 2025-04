MLB》洛磯頭號大物初登板即奪首勝！ 賽後坦言「感謝身後隊友」

多蘭德今迎大聯盟初登板,主投5局失掉4分,收下個人生涯首勝。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰運動家的洛磯,迎來頭號大物投手多蘭德(Chase Dollander)的大聯盟初登板,在最高殿堂的首秀順利完成5局投球,洛磯最後以12比5贏球。多蘭德靠著打線火力支援拿下生涯首勝,他賽後坦言,感謝身後的隊友能幫助他達成目標。

目前23歲的多蘭德,是洛磯在2023年選秀以首輪第9順位選進的好手,作為先發投手培養的他,在小聯盟繳出非常穩定的表現,這兩年一共在高階1A、2A與3A出賽24場,繳出6勝2敗、防禦率2.58的成績,今年位居洛磯農場新秀第1,也在大聯盟百大新秀中排名第24。

今天面對運動家,多蘭德迎來大聯盟生涯初登板,完成5局的投球被敲出7支安打,其中包括索德斯東(Tyler Soderstrom)與巴特勒(Lawrence Butler)的全壘打,送出6次三振與1次保送失掉4分,不過自家打線給予相當充足的火力,全場敲出14支安打,終場以12:5擊敗運動家,幫助多蘭德拿下大聯盟生涯首勝。

多蘭德今日用球數來到79球,直球均速與極速分別為97.8英里與99.3英里(分別約為157.4與159.8公里),賽後受訪時提到首秀的表現,多蘭德認為今天自身的狀況還不錯,「變速球、滑球跟曲球的狀況很好。雖然過程中還是犯了一些小錯,讓他們拿下不少分數,但撇除這些,我認為我的感覺很棒。」

而談到自己今天拿下首勝,多蘭德表示,棒球並不是1個人進行的運動,「我必須有人在我身後,才能讓我達成這個目標,我很感謝在我身後的所有隊友,以及所有幫助我走到這一步的人。」

6 strikeouts in 5 innings for @Rockies top prospect Chase Dollander in his MLB debut pic.twitter.com/qRdaTGGlYf