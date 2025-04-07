MLB》洛磯頭號大物初登板即奪首勝！ 賽後坦言「感謝身後隊友」

多蘭德今迎大聯盟初登板，主投5局失掉4分，收下個人生涯首勝。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰運動家的洛磯，迎來頭號大物投手多蘭德（Chase Dollander）的大聯盟初登板，在最高殿堂的首秀順利完成5局投球，洛磯最後以12比5贏球。多蘭德靠著打線火力支援拿下生涯首勝，他賽後坦言，感謝身後的隊友能幫助他達成目標。

目前23歲的多蘭德，是洛磯在2023年選秀以首輪第9順位選進的好手，作為先發投手培養的他，在小聯盟繳出非常穩定的表現，這兩年一共在高階1A、2A與3A出賽24場，繳出6勝2敗、防禦率2.58的成績，今年位居洛磯農場新秀第1，也在大聯盟百大新秀中排名第24。

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今天面對運動家，多蘭德迎來大聯盟生涯初登板，完成5局的投球被敲出7支安打，其中包括索德斯東（Tyler Soderstrom）與巴特勒（Lawrence Butler）的全壘打，送出6次三振與1次保送失掉4分，不過自家打線給予相當充足的火力，全場敲出14支安打，終場以12：5擊敗運動家，幫助多蘭德拿下大聯盟生涯首勝。

多蘭德今日用球數來到79球，直球均速與極速分別為97.8英里與99.3英里（分別約為157.4與159.8公里），賽後受訪時提到首秀的表現，多蘭德認為今天自身的狀況還不錯，「變速球、滑球跟曲球的狀況很好。雖然過程中還是犯了一些小錯，讓他們拿下不少分數，但撇除這些，我認為我的感覺很棒。」

而談到自己今天拿下首勝，多蘭德表示，棒球並不是1個人進行的運動，「我必須有人在我身後，才能讓我達成這個目標，我很感謝在我身後的所有隊友，以及所有幫助我走到這一步的人。」

6 strikeouts in 5 innings for @Rockies top prospect Chase Dollander in his MLB debut pic.twitter.com/qRdaTGGlYf — MLB Pipeline （@MLBPipeline） April 6, 2025

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