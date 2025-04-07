NBA》悲情！約基奇本季第32次大三元寫歷史 金塊不敵溜馬吞4連敗

約基奇（左）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕金塊今在主場迎戰溜馬，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出本季第32次大三元，只是依舊悲情，金塊以120：125遭逆轉，近期苦吞4連敗。

約基奇此役上場39分鐘，繳出41分、15籃板、13助攻，寫下本季第32次大三元，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的31次，成為NBA史上單季締造最多大三元的中鋒。

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溜馬此役克服上半場最多13分落後，易籃後急起直追，打完前三節取得98：97反超，末節在約基奇不在場上時再拉出一波13：7的小高潮擴大領先，約基奇回到場上後，布朗（Christian Braun）也加入開火行列，幫助金塊展開反擊。布朗在最後43秒2罰俱中後，金塊追到120：122，不過隨後約基奇發生失誤，接下來內史密斯（Aaron Nesmith）2罰都沒失手，再幫溜馬擴大差距。

最後7秒約基奇外線出手落空，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）2罰1中，幫助溜馬以5分差帶走勝利。溜馬今6人得分超過雙位數，透納（Myles Turner）貢獻全隊最佳24分，托平（Obi Toppin）22分次之，順利收下4連勝。

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