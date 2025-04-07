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NBA》柯瑞10投1中只拿3分 勇士不敵火箭終止5連勝

2025/04/07 11:05

柯瑞（中）。（美聯社）柯瑞（中）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在主場交手火箭，一哥柯瑞（Stephen Curry）遭到嚴防只拿3分，以96：106敗下陣來，中斷近期5連勝，賽後戰績與灰狼、快艇、灰熊同為46勝32敗，西部排名持續大亂鬥。

柯瑞今上半場就遭到限制3投1中只拿3分，不過隊友還算爭氣，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與小裴頓（Gary Payton II）各有11分演出，打完前兩節僅以50：51落後，火箭則以布魯克斯（Dillon Brooks）12分最佳。

易籃再戰，火箭多點開花擴大優勢，柯瑞則持續低迷單節5投0中，火箭帶著83：76領先進入決勝節，末節沒有給勇士太多機會，最多領先16分，順利收下3連勝，同時終止客場對上勇士的7連敗。

火箭5人得分超過雙位數，布魯克斯繳全隊最佳24分，J.格林（Jalen Green）21分次之，森根（Alperen Sengun）19分、14籃板。

勇士今以板凳出發的希爾德（Buddy Hield）20分最佳，波傑姆斯基挹注19分，巴特勒（Jimmy Butler III）進帳13分，柯瑞10投1中只拿3分，且下半場一分未得。

布魯克斯。（歐新社）布魯克斯。（歐新社）

柯瑞（右）。（美聯社）柯瑞（右）。（美聯社）

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