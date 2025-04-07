MLB》遭洋基DFA的「威浮滑球」好手奧塔維諾 如今再重返條紋軍

奧塔維諾。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「威浮滑球」好手奧塔維諾（Adam Ottavino）日前遭洋基隊指定讓渡（DFA）後，成為自由球員。根據紐媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）在社群媒體X指出，奧塔維諾重新與洋基簽約，繼續為條紋軍拚戰。

奧塔維諾今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓加盟紅襪，他在2月28日就被降至紅襪3A，並於3月23日遭紅襪3A釋出。

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由於洋基終結者威廉斯（Devin Williams）日前請陪產假，讓洋基在美國時間4月1日簽下奧塔維諾。這位39歲老將本季出賽2場，共投1.1局無失分、賞2次三振。但隨著威廉斯歸隊，讓洋基選擇把奧塔維諾給指定讓渡。

洋基明天起將作客老虎進行3連戰，由於近兩戰的先發投手史卓曼（Marcus Stroman）和沃倫（Will Warren）都只各投4局失4分，洋基牛棚過去兩戰合計吃下11.1局，因此需要一名新鮮的手臂，因此洋基隊選擇找回奧塔維諾。

今年是奧塔維諾生涯在大聯盟第15個賽季，累積41勝43敗、平均防禦率3.48，累積195次中繼成功、46次後援成功。

The Yankees are re-signing Adam Ottavino. Sounds like he’ll join the team in Detroit, sources say. — Andy Martino （@martinonyc） April 7, 2025

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