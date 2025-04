MLB》遭洋基DFA的「威浮滑球」好手奧塔維諾 如今再重返條紋軍

奧塔維諾。(資料照,法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕「威浮滑球」好手奧塔維諾(Adam Ottavino)日前遭洋基隊指定讓渡(DFA)後,成為自由球員。根據紐媒《SNY》記者馬提諾(Andy Martino)在社群媒體X指出,奧塔維諾重新與洋基簽約,繼續為條紋軍拚戰。

奧塔維諾今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓加盟紅襪,他在2月28日就被降至紅襪3A,並於3月23日遭紅襪3A釋出。

由於洋基終結者威廉斯(Devin Williams)日前請陪產假,讓洋基在美國時間4月1日簽下奧塔維諾。這位39歲老將本季出賽2場,共投1.1局無失分、賞2次三振。但隨著威廉斯歸隊,讓洋基選擇把奧塔維諾給指定讓渡。

洋基明天起將作客老虎進行3連戰,由於近兩戰的先發投手史卓曼(Marcus Stroman)和沃倫(Will Warren)都只各投4局失4分,洋基牛棚過去兩戰合計吃下11.1局,因此需要一名新鮮的手臂,因此洋基隊選擇找回奧塔維諾。

今年是奧塔維諾生涯在大聯盟第15個賽季,累積41勝43敗、平均防禦率3.48,累積195次中繼成功、46次後援成功。

