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NBA》附加賽岌岌可危！布克爆砍40分無用 太陽遭尼克痛宰苦吞6連敗

2025/04/07 12:17

太陽球星布克本場砍下40分，但仍無法幫助球隊取得勝利。（美聯社）太陽球星布克本場砍下40分，但仍無法幫助球隊取得勝利。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客尼克主場的太陽，當家球星布克（Devin Booker）雖然一人砍下40分，但仍不敵由阿努諾比（OG Anunoby）、布里吉斯（Mikal Bridges）領銜的尼克，終場以98：112慘遭痛宰，苦吞近期6連敗，想闖進附加賽的機率逐漸變小。

布克在首節7投5中、包括1記三分球攻下11分，而尼克則是靠著阿努諾比與布萊德（Miles McBride）通力合作，第1節率先以4分領先，然而尼克在次節，湯斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯單節得分上雙，再加上太陽團隊命中率僅34.6%，上半場就以53：43持續保持領先。

易籃後，尼克繼續保持火力，阿努諾比在最後2節10投9中，甚至在第3節的三分球5次出手全數命中，下半場獨得23分，另外布里吉斯與布朗森（Jalen Brunson）也都攻得10分，持續幫助球隊添得分數，然而布克與比爾（Bradley Beal）雖然分別也進帳多達20分與16分，但還是無法幫助太陽逆轉戰局，最終由尼克收下勝利。

阿努諾比本場命中率突破7成，三分球8投6中攻下32分，布里吉斯緊隨其後收下22分，湯斯與布朗森則分別進帳19分與15分；太陽部分，全場僅3人得分上雙，布克隻身一人砍下全場最高40分，比爾以及板凳出發的艾倫（Grayson Allen）也分別拿下16與15分。

早早確定晉級季後賽首輪的尼克，今天獲勝後拿下本季第50勝，名列東部第3，然而太陽目前以35勝43敗排行西部第11，與第10名的獨行俠來到2.5場勝差，但在近期卻苦吞6連敗，對於想力拚前進附加賽的太陽，可說是岌岌可危。

阿努諾比攻下全隊最高32分。（路透）阿努諾比攻下全隊最高32分。（路透）

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