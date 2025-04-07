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MLB》史奈爾受傷讓道奇先發輪值亂了 教頭坦言沒有預料到

2025/04/07 14:31

道奇總教練羅伯斯。（資料照，法新社）道奇總教練羅伯斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚強投史奈爾（Blake Snell）因左肩發炎，被放進15天傷病名單，道奇先發輪值將少一人。對於先發輪值因傷出現空缺，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，「我沒有預料到這事。」

道奇明天起作客國民的三連戰，首場派出火球男梅伊（Dustin May）先發，後兩場先發的人選尚未決定。由於道奇日籍投手山本由伸、佐佐木朗希只能一週登板1次的輪值計畫，代表這次三連戰的其他兩場比賽，道奇可能要從小聯盟臨時拉上一位先發投手，甚至可能會有一場比賽要採用牛棚車輪戰。

剛拉上來的道奇26歲右投紹爾（Matt Sauer）可能是牛棚日的人選之一。紹爾去年首次登上大聯盟，上季出賽14場防禦率為7.71。紹爾今年在熱身賽出賽4場，防禦率8.22，他也是道奇遠征東京海外賽的31人名單。而菜鳥崔爾（Jack Dreyer）也成為牛棚日吃局數的另一個選項。

道奇也可能拉上菜鳥左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、或是右投納克（Landon Knack），來擔任這次三連戰中其中一場的先發人選。

由於目前正在復健的後援強投菲利浦斯（Evan Phillips）今天在3A先發投1局，火球男米勒（Bobby Miller）後援5局，兩人可能都無法及時拉上大聯盟。

羅伯斯說，「有一天你覺得先發輪值很好，結果隔天就突然要開始想辦法填補空缺，這就是大聯盟球季馬拉松的一部份。」

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