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中職》動感光波！兄弟聯名蠟筆小新主題日 「大巨蛋防衛隊！參上！」

2025/04/07 12:05

中信兄弟蠟筆小新聯名視覺圖。（兄弟提供）中信兄弟蠟筆小新聯名視覺圖。（兄弟提供）

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟將在4月19日、20日於臺北大巨蛋舉辦蠟筆小新聯名主題日「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」活動。中信兄弟首次將動漫IP聯名主題日搬到大巨蛋盛大舉行，限量推出每日100組大巨蛋防衛隊「親子雙人套票」，套票內容包含賽前的大巨蛋球場導覽，能夠坐在板凳席、踏上投手丘親自體驗一日球員，以及商品部優先選購等豐富內容。

中信兄弟更為了此次主題日推出四款不同設計概念的主題球衣，分別為「鱷魚阿山款」蠟筆小新最愛吃的巧克比配色經典呈現；「動感超人款」小新化身動感超人並在球衣中結合動感光波元素，穿上球衣一同擊退對手；「春日部防衛隊款」以春日部防衛隊五位小朋友為主軸的設計，並搭配春日部防衛隊經典LOGO，體現了春日部防衛隊的童趣風格；以及「小新睡衣款」最具代表性的睡衣花紋，結合中信兄弟的聯名視覺，頗具收藏價值，除此之外，還有多款聯名設計款T-Shirt、聯名棒球、手機掛繩、玻璃杯等等多種不同品項的商品，供球迷朋友選購，蠟筆小新的鐵粉絕對不要錯過此次收藏的機會！

賽事當天，球員也將穿著「動感超人款」球衣進行比賽，希望藉由動感超人的力量擊退對手，取得勝利！

不僅如此，中信兄弟首度在臺北大巨蛋打造蠟筆小新與棒球結合的專屬展區，踏入展區彷彿置身春日部的熟悉場景，親自體驗到小新的搞笑日常，展區中擺設了許多供球迷拍照的可愛打卡造景，Passion Sisters也將在此與球迷進行互動遊戲。不論是蠟筆小新的粉絲還是中信兄弟的球迷，都能在這裡找到屬於自己的回憶，回味這部經典作品的無窮魅力。準備好一起和小新來場搞笑的冒險吧！

4月19日、20日主題日兩天進場的球迷，凡購買內野門票即可獲得「變裝紙頭套」，以及限定區域可額外獲得「蠟筆小新暖心懶懶毯」及「口袋小金庫零錢包」。本次活動中信兄弟不僅邀請蠟筆小新與動感超人人偶現身大巨蛋，與Passion Sisters一同帶來精彩的開場演出外，更是邀請到蠟筆小新中文版配音員「曾允凡」老師來到現場，原音重現，讓球迷沉浸在蠟筆小新的童趣世界中。

4月19日、4月20日「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」，對戰富邦悍將，4月19日進場時間下午2點、開賽時間下午5點05分；4月20日進場時間中午12點、開賽時間下午3點05分，更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。

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