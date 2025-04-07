足球》糗！女足對戰紐西蘭邀請賽因場差遭取消 高市運發局回應了

楠梓足球場3月中旬的場地狀況。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣女足原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，但紐隊於賽前實地勘查，要求重新鋪設草皮，經改善工程仍評估退出賽事，消息一出，不少球迷到主辦的中華民國足球協會臉書留言喊「丟臉」，高雄市運動發展局回應該場地委由柏文健康公司營運管理，柏文亦發聲明說明是因「高頻次使用」來不及保養導致草皮狀況變差。

對於邀請邀請賽賽事遭取消，中華足協昨發文指出，紐西蘭隊抵台後，即與本會及場地方針對場地條件進行多次實地勘查與會議，也明確提出重新鋪設草皮等建議。場地方隨即於清明連假期間加派人手、全力配合草皮補強工作，盡力完成相關改善工程。然而，經紐西蘭團隊整體評估後，仍選擇不參與此次賽事，並提供球迷退票。

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在中華足協臉書上，球迷紛紛留言「足協又鬧出一個丟臉丟到國際的笑話」、「你們還有沒有比這更荒謬的事情？」、「好想哭，我原本很期待在自己主場支持女足國家隊，可惜場地不符合規定……傷心但是可以理解紐西蘭的堅持」、「租不到好場地就不要邀請對方啦，把人家邀請來，結果場地太爛被打槍真的很丟臉」、「丟臉啊，要辦比賽，整個場地還沒搞好」、「國際大笑話，真的是丟臉丟到家」。 對此，高雄市運發局表示，楠梓足球場目前委由柏文健康公司營運管理，本次活動為足協辦理之國際邀請賽，足協曾於2024年9月底希望借用國家體育場在今年4月初檔期，由於該日期已排定活動無法提供借用，後足協轉而洽詢柏文健康事業公司借用楠梓足球場。

柏文則對於賽事取消表示遺憾，指出楠梓足球場作為高雄主要的足球比賽場地之一，因使用頻繁，已面臨過度使用的問題，3月以來楠梓足球場歷經3月4 至7日 AFC挑戰者盃、7至15日球場天然草保養、12 至16日A級教練講習、17 至23日國男足訓練、24日至今則是為4月5日與8日兩場國際賽，進行場地匡列維護。

柏文強調，3月起，周間的挑戰者盃、國男女足練習，周末的勝利聯賽，楠梓足球場原本符合國內比賽要求，但由於高頻次使用，草皮狀況日益堪憂，並且場地保養及維護時間與空間都受到極大限制。這不僅影響了選手的比賽和訓練效果，也對場地的長期使用造成了不小的挑戰。隨著台灣足球運動方興未艾，場地需求日益增加，然而，國內現有足球場地數量仍顯不足，此一問題已然成為制約台灣足球進步的重要因素之一。

由於國內足球場不足，造成楠梓足球場過度使用且保養時間不足，因此與紐西蘭隊的邀請賽被對方認定草皮差而取消比賽。（記者李惠洲攝）

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