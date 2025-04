MLB》藍鳥隊史最大！小葛雷諾獲14年167億約 僅次於索托、大谷

小葛雷諾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑(Jeff Passan)報導,多倫多藍鳥隊以14年5億美元(約新台幣167億元)的延長合約,成功留住強打一壘手小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)。

現年26歲的小葛雷諾生涯四度入選明星賽,他在2021年以單季48轟奪得美聯全壘打王,兩度奪得銀棒獎,上季交出30轟、103分打點,打擊率3成23的成績。

小葛雷諾先前與藍鳥談延長合約卻沒有結論,如今雙方終於達成一份5億美元大約共識。

帕桑在社群媒體指出,小葛雷諾這份5億美元大約沒有延遲支付。藍鳥隊多年前就想續留小葛雷諾,最後用大聯盟史上第三大合約續留這位重砲手,也超越藍鳥強打「春天哥」史普林格(George Springer)6年1.5億美元合約,成為藍鳥隊史最大張合約。

小葛雷諾的5億美元大約,僅次於大都會明星強打索托(Juan Soto)15年7.65億美元天價約、道奇日本巨星大谷翔平10年7億美元合約。

不過,小葛雷諾本季出賽10場,共39打數敲10安,包含3支二壘安打,進帳4分打點,本季首轟尚未出爐,打擊率為2成56。

