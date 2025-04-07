MLB》藍鳥隊史最大！小葛雷諾獲14年167億約 僅次於索托、大谷

小葛雷諾。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，多倫多藍鳥隊以14年5億美元（約新台幣167億元）的延長合約，成功留住強打一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

現年26歲的小葛雷諾生涯四度入選明星賽，他在2021年以單季48轟奪得美聯全壘打王，兩度奪得銀棒獎，上季交出30轟、103分打點，打擊率3成23的成績。

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小葛雷諾先前與藍鳥談延長合約卻沒有結論，如今雙方終於達成一份5億美元大約共識。

帕桑在社群媒體指出，小葛雷諾這份5億美元大約沒有延遲支付。藍鳥隊多年前就想續留小葛雷諾，最後用大聯盟史上第三大合約續留這位重砲手，也超越藍鳥強打「春天哥」史普林格（George Springer）6年1.5億美元合約，成為藍鳥隊史最大張合約。

小葛雷諾的5億美元大約，僅次於大都會明星強打索托（Juan Soto）15年7.65億美元天價約、道奇日本巨星大谷翔平10年7億美元合約。

不過，小葛雷諾本季出賽10場，共39打數敲10安，包含3支二壘安打，進帳4分打點，本季首轟尚未出爐，打擊率為2成56。

First baseman Vladimir Guerrero Jr. and the Toronto Blue Jays are in agreement on a 14-year, $500 million contract extension, pending physical, sources tell ESPN. A monumental, no-deferral deal to keep the homegrown star in Toronto for the rest of his career. — Jeff Passan （@JeffPassan） April 7, 2025

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