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籃球》陳盈駿要拚CBA季後賽 球隊找來的台灣啦啦隊女孩是球二代

2025/04/07 12:51

陳盈駿與李宏薪。（文化教育暨體育交流促進會提供）陳盈駿與李宏薪。（文化教育暨體育交流促進會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕CBA北京北汽隊同時有兩位台灣人，一位是籃球名將陳盈駿，另一位則是在啦啦隊效力的李宏薪。

北京北汽隊本季例行賽32勝14敗，積分78分，以排名第三率先晉級季後賽準決賽，而陳盈駿本季例行賽出賽33場，先發28場，場均12.7分5.6助攻2.8籃板，獲選例行賽第二陣容，他也在3月27日，達成CBA生涯2000助攻的里程碑。

陳盈駿從2017年加入CBA至今，本季從廣州龍獅轉到北京，他在1月受傷扭到腳休息了約一個半月，現在處於調整恢復狀態，透過更多的自我加強訓練，並透過這段期間復出，找回自身狀態，此外，他在3月下旬返台披上台灣隊戰袍，參加FIBA亞洲盃男籃資格賽附加賽，助隊順利搶下會內賽資格。

值得一提的是，北京啦啦隊來了一位來自台灣的李宏薪，陳盈駿說，「其實在前陣子就有聽說，我覺得也很開心她能夠站上這個平台，追尋自己的夢想，這也是很棒的，也希望她能夠去享受，然後一起努力。」

李宏薪從小學習芭蕾，曾獲得法國蒙特佩里耶國際舞蹈大賽獲得芭蕾少年組第一獎，畢業於輔仁大學體育學系，曾到韓國梨花女子大學當過交換生，她的父親李玉龍曾是世青籃球國手，同梯包括鄭志龍、朱志清等名將。

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