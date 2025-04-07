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中職》統一獅「雙獅會」主題日12日登場 千田愛紗將在大巨蛋演出

2025/04/07 12:58

統一獅球團將在4/12（六）賽前邀請到歌唱與舞蹈實力兼具、並在台灣發展多年的日籍藝人千田愛紗，擔任當天賽前表演嘉賓，為這次的台日交流增添亮點。（球團提供）統一獅球團將在4/12（六）賽前邀請到歌唱與舞蹈實力兼具、並在台灣發展多年的日籍藝人千田愛紗，擔任當天賽前表演嘉賓，為這次的台日交流增添亮點。（球團提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅與日本職棒埼玉西武獅隊的台日雙獅交流，今年邁入第10年的聯名合作，這次特別移師台北大巨蛋舉辦來盛大慶祝，除了有來自西武獅黃金世代的兩位OB 名將渡邊久信、石井丈裕為活動站台，球團也將在4/12（六）賽前邀請到歌唱與舞蹈實力兼具、並在台灣發展多年的日籍藝人千田愛紗，擔任當天賽前表演嘉賓，為這次的台日交流增添亮點！

千田愛紗自出道以來，以充滿活力的舞台魅力與精湛的歌唱實力深受粉絲喜愛。從女子團體成員到人氣嘻哈團體的主唱，豐富多元的表演風格及成績有目共睹，近期更跨足日語教學的領域，希望能讓喜愛日本文化的粉絲們在接觸日文時可以更輕鬆地學習，全方位的發展也可以看出愛紗深耕台灣的決心！

這次受邀在台日雙獅聯名主題日擔任賽前演出，不僅是為「台日雙獅聯名活動」增添熱鬧氛圍，更是她首次站上台北大巨蛋的場地，對愛紗而言別具意義。她也提到，能夠參與這場跨國棒球的交流，與球迷一同感受運動與音樂的熱情，是一次難得的體驗，她已經準備好為大家帶來最熱情的演出，希望大家能夠好好期待！

當天除了賽前演出，愛紗也將擔任開球儀式的打擊嘉賓，她也表示非常期待可以趕快在球場上見到大家，也希望所有粉絲都能一起進場，和她一起為台日棒球文化交流加油，更多活動詳情，請密切關注統一獅官方網站及社群平台，不要錯過這場難得的台日棒球盛會！

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