SBL》台啤罷賽釀風波 張承中澄清：柏力力非理事長的球隊

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕SBL台啤在上週和彰化柏力力一戰，因不滿吹判尺度，助理教練哈孝遠帶隊離席，被視為「罷賽」，最後台啤也被罰了60萬。今天張承中出席台灣女籃練球日時，再度針對這件事情說明，並解釋柏力力成立的來龍去脈，強調這支球隊並非理事長謝典林的球隊。

台啤昨晚在基隆迎戰彰化柏力力，終場前6分27秒時，由於不滿吹判尺度，助理教練哈孝遠衝入場內和裁判抗議，隨後帶著全隊退席表達不滿，他也怒嗆籃協理事長謝典林，直言柏力力是他的球隊。隨後雖然台啤返回場內欲完成比賽，但裁判等待時間已逾1分鐘，最終宣判沒收比賽，柏力力以20：0獲勝。

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針對這次事件，台啤遭罰款60萬且已在昨日繳納，昨天比賽也正常出賽，同時球團也發出聲明道歉，並公告將針對哈孝遠進行內部懲處，罰薪水2個月、本季剩餘賽事禁賽。

對於台啤的罷賽事件，張承中今天再次說明柏力力當初成軍的來龍去脈，「柏力力成立是為了協助SBL的運作，是彰化當地企業人士、律師一起支持，完全不是理事長的球隊。」

張承中也指出，哈孝遠從去年至今已質疑裁判4次，「以這兩年來看，他質疑吹判是不分對手，而籃協作為主辦單位，我們不會偏頗，裁判也是盡心盡力吹判比賽。」針對哈孝遠的言行，張承中表示，預計這週會召開紀律委員會，討論是否需要有相關懲處。

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