女籃》後勤支援比照男籃？ 張承中：出賽費一場一萬

亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽台灣隊練球。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣女籃將參與4月11日在蒙古開打的亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽，要和香港、蒙古爭取唯一晉級會內賽門票。針對這次台灣女籃的後勤，籃協副秘書長張承中說明，出賽費和台灣男籃一樣是一場一萬，但航班因班次問題，只能讓球員搭乘經濟艙，這部分已和球員溝通。

台灣隊在2023年亞洲盃獲得隊史最差的第8名，被降級到亞洲第二級賽事，必須從二級的東亞區資格賽開始打起，爭取亞洲盃二級會內賽資格，但想重返一級必須拿下亞洲盃二級冠軍。

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台灣隊在4月1日至4月8日進行集訓，這次由旅外球員彭詩晴、劉希曄、陳薇安等人領銜，另外搭配WSBL球員林蝶、林文佑等好手，並由國泰黃鈴娟擔任隊長。

針對這次後勤支援，張承中表示，目前參賽協議還在溝通中，目前已經有6位球員繳交薪資合約，住宿部分從訓練到比賽都是一人一間，但他提到，交通礙於要從香港轉機蒙古的航班太少，這次女籃出征蒙古還是都搭經濟艙，已經和選手說明。

目前入選培訓隊的成員共有16人，但屆時只能登錄12名球員，兩場比賽不能換人，目前確定只會帶12名球員出發蒙古，而台灣隊下午將進行友誼賽，12人名單稍晚才會定案。針對出賽費的部分，張承中表示，和男籃一樣是每一場1人1萬，但屆時僅有出賽的12人能有出賽費。

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

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