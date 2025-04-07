晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

女籃》後勤支援比照男籃？ 張承中：出賽費一場一萬

2025/04/07 13:34

亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽台灣隊練球。（記者林正堃攝）亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽台灣隊練球。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣女籃將參與4月11日在蒙古開打的亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽，要和香港、蒙古爭取唯一晉級會內賽門票。針對這次台灣女籃的後勤，籃協副秘書長張承中說明，出賽費和台灣男籃一樣是一場一萬，但航班因班次問題，只能讓球員搭乘經濟艙，這部分已和球員溝通。

台灣隊在2023年亞洲盃獲得隊史最差的第8名，被降級到亞洲第二級賽事，必須從二級的東亞區資格賽開始打起，爭取亞洲盃二級會內賽資格，但想重返一級必須拿下亞洲盃二級冠軍。

台灣隊在4月1日至4月8日進行集訓，這次由旅外球員彭詩晴、劉希曄、陳薇安等人領銜，另外搭配WSBL球員林蝶、林文佑等好手，並由國泰黃鈴娟擔任隊長。

針對這次後勤支援，張承中表示，目前參賽協議還在溝通中，目前已經有6位球員繳交薪資合約，住宿部分從訓練到比賽都是一人一間，但他提到，交通礙於要從香港轉機蒙古的航班太少，這次女籃出征蒙古還是都搭經濟艙，已經和選手說明。

目前入選培訓隊的成員共有16人，但屆時只能登錄12名球員，兩場比賽不能換人，目前確定只會帶12名球員出發蒙古，而台灣隊下午將進行友誼賽，12人名單稍晚才會定案。針對出賽費的部分，張承中表示，和男籃一樣是每一場1人1萬，但屆時僅有出賽的12人能有出賽費。

籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）籃協副秘書長張承中。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中