中職》天籟美聲再次降臨雙獅會 林育羣4月13日登大巨蛋表演嘉賓

林育羣。（統一獅提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕每年最受球迷期待的台日雙獅聯名主題日，將在4月11日至4月13日首度於臺北大巨蛋熱鬧登場，希望吸引所有喜愛台日棒球的球迷朋友一起進場同樂。統一獅球團表示，13日賽前邀請到在日本也擁有高知名度的台灣歌手小胖林育羣擔任表演嘉賓。這不僅是林育羣第二次受邀在台日雙獅賽前演出，更是他首次在大巨蛋為棒球交流獻聲。

林育羣憑藉渾厚動人的歌聲，在台灣及日本皆擁有眾多粉絲，曾多次登上日本音樂節目，並推出多張專輯，展現驚人的演唱實力。他的歌聲細膩而充滿力量，無論是經典金曲還是動人抒情歌，都能觸動人心。今年一月受邀登上日本人氣音準挑戰音樂節目，在節目中再次用天籟美聲驚豔全場，雖未能完成10首挑戰，但也在日本引起話題討論。

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第二次受邀參與台日雙獅聯名主題日，林育羣表示感到相當榮幸，尤其是在棒球迷熱愛的指標性球場—臺北大巨蛋進行演出，更讓他感到興奮不已。他也特別為這次活動精心準備，希望用歌聲點燃全場熱情，讓球迷們在比賽開始前就能感受到滿滿的感動與期待。

除了賽前帶來演出，當天開球儀式中林育羣也將擔任打擊嘉賓，這是上次活動中沒有參與過的部分，林育羣表示非常興奮也很期待，希望自己可以順利完成任務，也希望大家一起進場為他加油，更多活動資訊也將陸續於統一獅官方粉絲團及社群平台上公布，千萬不要錯過！

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