女籃》落入二級「不可思議」 彭詩晴重返國家隊盼助台灣隊回一級

彭詩晴。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2025亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽4月11日將在蒙古烏蘭巴托點燃戰火，台灣隊將與香港和蒙古爭取唯一會內賽門票。過去多次征戰國際賽的旅外女將彭詩晴，這回再披國家隊戰袍，她認為，台灣女籃落入二級有些不可思議，台灣在一級應該要有一席之地。

台灣隊在2023年亞洲盃獲得隊史最差的第8名，被降級到亞洲第二級賽事，必須從二級的東亞區資格賽開始打起，爭取亞洲盃二級會內賽資格，但想重返一級必須拿下亞洲盃二級冠軍。

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33歲的彭詩晴過去為WSBL得分后，她在2014年赴WCBA展開旅外生涯，過去總是國家隊班底的她，近年漸少參與國際賽，前次參與國際籃總（FIBA）正式國際賽已是2019年，去年她也曾參與瓊斯盃，披上台灣藍隊戰袍。

提到這次重返國家隊，4日才剛回台加入練球的彭詩晴表示，希望幫助台灣女籃重返一級，「覺得掉二級滿不可思議的，我們在一級應該還是可以有一席之地。」

彭詩晴認為，現階段是資格賽要先拿下，不可掉以輕心，「現在香港越來越進步，也不知道這次她們派的人如何，而蒙古三對三很強硬，不好打，也算是強隊，五對五不會弱到哪裡去，畢竟身體素質就擺在那裡。」

即便這次訓練時間倉促，但彭詩晴認為，磨合上不是太大問題，「畢竟大家都打這麼多年球，就看怎麼準備。」她提到，部分學妹在去年瓊斯盃有合作過，也有些成員是以前國家隊隊友，對於彼此不算太陌生。

不過，目前蒙古當地氣溫依舊是零下，對於台灣球員可能是一大挑戰，彭詩晴表示，過去在WCBA也很常碰上這樣的天氣，但室內都有暖氣，現在在台灣練球都刻意開冷氣去適應，問題應該不大。

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