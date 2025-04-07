歐冠盃橄欖球16強賽前開球表演出包 跳傘員「卡15公尺高屋頂」

法國歐冠盃橄欖球賽16強賽前發生一起表演意外，1名跳傘員疑似操控失誤，導致他連人帶傘，懸掛在15公尺高的體育場屋頂。（圖擷取自@GauthierBaudin 社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕正在法國舉辦的歐冠盃橄欖球賽16強賽事，在賽前發生一起表演意外，3名跳傘員原本預計輪流降落到場地上，未料其中1名跳傘員疑似操控失誤，導致他連人帶傘，懸掛在15公尺高的體育場屋頂，驚險畫面也嚇壞現場3萬名觀眾。所幸消防人員獲報，立即出動雲梯車協助跳傘員脫困，結束這場恐怖的驚魂記。

消防人員獲報立即趕到現場，並升起雲梯車將亞尼克平安救下，結束這30分鐘的驚魂記。（路透，本報合成）

綜合外媒報導，這起意外發生在本月6日，法國圖盧茲體育場（Stadium de Toulouse）當天正在舉行歐冠盃16強賽事，並在開賽前安排3名跳傘人員，為比賽帶來精采的跳傘演出，同時將球送入球場上。然而，前2名跳傘員順利降落在場地上，第3名跳傘員亞尼克（Trouille Yannick）因為判斷失誤，導致意外發生。

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從網路流傳的影片顯示，從高空開始降落的亞尼克，降落傘不慎掛在體育場的白色屋頂上，因此他未能如計畫降落在球場上，反而是整個人懸掛在15公尺高空中，讓場內3萬人全都嚇得倒抽一口氣。現場工作人員見狀，立即疏散亞尼克下方觀眾席的球迷，還將現場的大型充氣玩具搬到亞尼克下方的座位處，作為墜落的緩衝墊。

報導指出，消防人員獲報立即趕到現場，並升起雲梯車將亞尼克平安救下，結束這30分鐘的驚魂記。事後亞尼克受訪時表示，自己並沒有受傷，並透露他在受困當下看到眾人積極救援，對此感到安心，所以才能在高空中仍保持冷靜，「我現在很好，謝謝大家，謝謝圖盧茲隊、消防員以及所有支持我的觀眾。」

Les images impressionnantes de l'accident du parachutiste au Stadium de Toulouse.



（crédit vidéo : @RugbyInterview） pic.twitter.com/XFmbo7MnOT — Gauthier Baudin （@GauthierBaudin） April 6, 2025

Parachutiste sauvé ! Bravo aux pompiers, aux équipes et stade et à lui pour son courage !! #TOUvSAL pic.twitter.com/Rp0JKOqN7S — Rugby Interview （@RugbyInterview） April 6, 2025

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