日職》不解為何速球頻挨打 戶鄉翔征向田中將大請益後讓他露出笑容

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征今年開季狀況欠佳，本季兩場先發、其防禦率是偏高的5.63。戶鄉翔征今天在農場基地的讀賣巨人球場，向日美生涯通算198勝的36歲名投田中將大請教，讓戶鄉獲得關於速球的寶貴建議。

戶鄉翔征在3月28日開幕戰主投5局失4分2分自責，無關勝敗。他上週在4月4日面對阪神虎，戶鄉翔征僅投3局被敲7安失掉3分的表現，讓他吞本季首敗。戶鄉翔征本季兩場先發，防禦率5.63，共投8局被敲11安，被打擊率3成33，每局被上壘率（WHIP）1.75。

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根據《體育報知》報導，戶鄉翔征坦言，「我對自己的速球產生很大的疑問，一直在想為何會被打那麼慘？」戶鄉也向田中將大請益關於速球握法的建議。

「我說了很多困惑的地方，將大桑似乎也有類似的經驗。他說，『我以前也那樣，試著這樣調整看看，這樣做會不會比較好』？」戶鄉翔征認為，這些建議讓他收穫良多，「今天連抓球的感覺都很好，牛棚練習時也能丟出自己想要的球路。果然他真的很厲害。」

戶鄉翔征從今年春訓開始努力練習卡特球，但覺得自己最近太偏卡特球，因此重新回來練習速球的握法，「我對下一場比賽非常期待，能在牛棚點頭認可自己的投球，已經很久沒有這樣過了。今年來球場之前的心情都不太好，但那一球讓我找回感覺，也重新露出笑容。」戶鄉翔征說道。

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