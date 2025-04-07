女籃》歷經大傷重返國家隊相當珍惜 林文佑當副隊長竟因這爆笑理由

亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽台灣隊練球 陳薇安（左起）、林文佑、林蝶。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台元女籃前鋒林文佑這次再度披上台灣女籃戰袍，出征亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽，並接下副隊長一職。歷經十字韌帶斷裂嚴重傷勢後，再度入選國家隊，她相當珍惜這次的機會，很開心能夠被教練看見。

林文佑過去曾是WSBL年度MVP，曾單季囊括多項大獎，而她前次參與國際籃總（FIBA）正式國際賽為2021年亞洲盃，但在2022年WSBL賽季時遭逢膝蓋十字韌帶斷裂傷勢，休養整季後回歸。

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由於2023年時膝傷初癒，林文佑錯過該年的亞洲盃和杭州亞運，對於能夠再度披上國家隊戰袍，林文佑表示，相當珍惜這次機會，「很開心可以被教練看見。」前次打國家隊，台灣還是參與一級比賽，如今要從二級資格賽開始努力，她說：「在哪裡跌倒就要從哪裡站起來，重返一級是大家的目標，這是整個國家的事情，不是少數人的責任，我們要從這裡重新爬起來。」

這次接下副隊長一職，林文佑笑稱自己是「氣氛擔當」，「因為教練看到我跟大家說話、互動都很愉快，他又很重視團隊氣氛，所以希望我當副隊長。不過，我被其他學姊笑說，那是因為歐森教練聽不懂中文，我都跟大家講廢話，才會這麼歡樂，但這也算是貢獻，球隊中總要有人擔任活絡氣氛的角色。」

亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽台灣隊。（記者林正堃攝）

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