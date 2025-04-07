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女籃》打造能和美、加競爭的台灣隊 歐森笑稱男籃進步很多讓他有壓力

2025/04/07 15:38

亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽教練歐森。（記者林正堃攝）亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽教練歐森。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣女籃將參與4月11日在蒙古開打的亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽，要和香港、蒙古爭取唯一晉級會內賽門票。這次籃協特別找來歐森（Michael Olson）執掌兵符，希望為台灣女籃注入活血，打出一番新風貌。

歐森過去曾執掌台啤雲豹兵符，離開球隊後被籃協延攬，由他來帶領台灣女籃。歐森自去年開始經常出現在女籃賽事現場，親自觀察每位球員狀況，對於選材標準，他說：「每一個層級、每場比賽都很重要，所以都想去看看每個人的打法，分析球員優缺點，教練執教的風格，另外也有球員在中國打球，平常沒辦法看到他們打球，徵召球員過程中是滿有趣的。」

歐森提到，旅外球員的部分有賴於翻譯潘郡瑤等人協助，「我也很想親自到中國去看她們比賽，但可惜沒辦法，只能透過線上轉播觀察，另外我也用訊息、電話跟球員聯絡、溝通。」

台灣男籃日前在圖齊教練帶領下，在第3階段亞洲盃資格賽擊敗菲律賓、香港，兩場附加賽也穩穩拿下，挺進亞洲盃會內賽。對於男籃的進步，歐森相當有感，「男籃做得很好，圖齊教練把他們帶得很好，尤其讓球員們找到自信心，整體都升級了，我也感到有點壓力。我們現在一步一步慢慢來，每場比賽尋求進步，台灣女籃是有亞洲一級實力的，我希望她們能成為最好的樣子，不只是在亞洲有競爭力，而是有機會跟美國、加拿大來較量的。」

至於目前備戰狀況，歐森表示，跟球員已經相當熟悉，彼此除了訓練，平時也會透過訊息跟球員聯絡，「我們不只討論籃球，還有生活上的事情，球員也會主動詢問我。」歐森點出，台灣女籃球風快速，這方向也是好的，但他認為，加快速度的同時也要學習控制球、兼顧執行率。

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