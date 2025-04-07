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女籃》「高顏值」正副隊長黃鈴娟、林文佑 台灣隊培養絕佳團隊氣氛

2025/04/07 15:57

亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽台灣隊練球 陳薇安（左起）、林文佑、林蝶（記者林正堃攝）亞洲盃女籃第二級東亞區資格賽台灣隊練球 陳薇安（左起）、林文佑、林蝶（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣女籃將參與4月11日在蒙古開打的亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽，要和香港、蒙古爭取唯一晉級會內賽門票。這次由國泰前鋒黃鈴娟、台元前鋒林文佑分別擔任正副隊長重責，而兩人不僅球技出色也有亮眼外型。

過去為國家隊常客的黃鈴娟，這次被教練歐森指派隊長一職，「他看了我們比賽影片，他覺得我具備隊長特質，所以希望我能承接。」她認為，擔任隊長後不能只是顧好自己而已，「要常常觀察團隊狀況，多關心隊友狀況，團隊氣氛不好也要提振士氣，還有賽前信心喊話，這些聲音都要很多元。」

提到新教練歐森的風格，黃鈴娟透露，他跟以往的教練不一樣，很注重團隊氣氛和細節，「他會希望我們做到很確實，希望我們動靜分明，要動就盡全力動，但休息時就該好好休息。」她透露，歐森很重視跟球員溝通，所以通常練完球大家一定要一起吃飯，「畢竟我們都來自不同球隊，他希望大家放下手機，多聊聊天，他也會跟大家坐在一起吃飯聊天。」

和林文佑一起擔任正副隊長，黃鈴娟透露，彼此若發現團隊有狀況都會一起討論，她笑說：「我覺得團隊氣氛滿好的，笑聲歡樂源源不絕。」

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