足球》台灣與紐西蘭友誼賽因場地爛取消 女足工會：安全是不容退讓的底線

台灣女足友誼賽取消，女足工會發表聲明。（圖片取自臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女足原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，不過紐西蘭昨宣布因場地安全疑慮退賽，對此，台灣女足工會也發表聲明：「安全，是不容退讓的底線。」

足協昨指出，紐西蘭隊抵台後，針對場地條件進行多次實地勘查與會議，明確提出重新鋪設草皮等建議，但經紐西蘭團隊整體評估後，仍選擇不參與此次賽事，讓外界錯愕不已，球迷更轟「丟臉丟到國際。」

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對此女足工會稍早也發表聲明，其實在4月1日就接獲會員反映對於楠梓球場狀況疑慮，並獲悉紐西蘭女足 3月31 日抵台後，同樣對於場地安全有擔憂狀況，為此與紐西蘭足球員工會 （NZPFA） 取得聯繫，在確認雙方球員工會均支持彼此對於球場安全要求的共識後，仍共同以希望能進行比賽為目標各自努力。

對於場地狀況，足協指出，目前國內符合國際賽事標準的場地僅台北田徑場、高雄國家體育場，但去年度安排場地時，兩地都因既定活動，無法提供賽事場地，因此才在高雄楠梓足球場舉辦友誼賽，也隨即於清明連假期間加派人手、全力配合草皮補強，盡力完成相關改善工程。

女足工會指出，高雄楠梓足球場自 2022 年完工後，當初雖非以頂級賽事場地作為規劃，仍多次協助救援承辦世界盃資格賽、亞足聯杯等國際賽事，「但綜觀該球場從今年 2 月起頻繁使用，以至於 3 月份場地受損後，賽事主辦單位是否有對於場地單位提出保養評估與需求，皆是主管機關於我國辦理國際賽事上應確實監督的責任。」

女足工會也在最後強調，「不只是在本次事件中代表隊教練與球員均未被獲邀參與場地狀況之討論，且就本會掌握，目前女足代表隊在後勤跟規劃狀況，無論是裝備、專業人力等面向，都存在亟需改善的憂心狀況。」女足工會也呼籲，政府應落實對於單項協會監督能力，足球協會更應在男 / 女足的對待上，做到最基本的同理與尊重。

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