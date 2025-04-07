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中職》韓華鷹人氣啦啦隊女神來了！金娜妍降臨味全龍大巨蛋主場

2025/04/07 17:14

味全龍隊特別於2025年4月15日、16日兩日，邀請來自韓國職棒韓華鷹隊的當紅啦啦隊成員金娜妍蒞臨現場。（味全龍提供）味全龍隊特別於2025年4月15日、16日兩日，邀請來自韓國職棒韓華鷹隊的當紅啦啦隊成員金娜妍蒞臨現場。（味全龍提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕為迎接本季首次於台北大巨蛋舉辦的主場系列賽，味全龍隊特別於2025年4月15日（二）與4月16日（三）兩日，邀請來自韓國職棒韓華鷹隊（Hanwha Eagles）的當紅啦啦隊成員—金娜妍（김나연）蒞臨現場，聯手味全龍專屬啦啦隊「小龍女」，為龍將們與主場球迷帶來熱情洋溢的應援演出。

金娜妍於2024年加入韓華鷹啦啦隊，憑藉其甜美清新的外貌與充滿活力的舞台表現，迅速在韓國啦啦隊界累積高人氣。其自然親切的笑容被譽為「初戀系代表」，加上紮實的舞蹈實力與極具感染力的舞台魅力，擄獲大批粉絲喜愛。她亦曾於世界棒球經典賽資格賽期間，作為「CLASSIC STARS」啦啦隊成員參與活動，展現亮眼應援實力，受到台灣球迷廣泛關注與熱情支持。

金娜妍於本周味全龍開幕戰期間親自前往天母棒球場觀賽，深刻體驗味全龍球迷的熱情應援文化與友善氛圍。對於再度於台北大巨蛋登場應援，她本人表示相當期待，並誠摯邀請所有球迷朋友共同進場觀賽，盼能為龍隊奪下主場勝利。

2025味全龍大巨蛋主場優惠活動：
一、台北市民專屬購票優惠
凡設籍台北市之民眾，可於味全龍官方售票網預購大巨蛋平日主場賽事之「半票」票種，並於觀賽當日出示有效身分證件驗證後，即可憑票入場（每張證件限購一張優惠票）。此優惠僅適用於網路預購，現場恕不提供優惠購票與退換票服務。
二、四人同行・啤酒之夜
凡於平日大巨蛋場次現場購買四張全票（含）以上，即可獲得「啤酒一手折價券」乙張。憑券可於場內「狂龍廚房」以優惠價50元加購6罐罐裝啤酒，平均每罐僅約10元。歡迎球迷下班後相約進場，共度輕鬆愉快的棒球之夜。

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