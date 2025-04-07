MLB》索托252億連鎖效應！ 美媒點名小葛雷諾後下一位天價巨星

索托。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在今天與球團簽下一張14年5億美元（約新台幣167億）延長合約，幾乎確定將成為「終身藍鳥人」，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）也點名下一位有望簽下天價大約的球員，是目前效力小熊隊的強打外野手塔克（Kyle Tucker）。

羅森索指出，藍鳥先前有多次續約小葛雷諾的機會卻都錯失，在近期自由市場上爭奪大谷翔平以及索托（Juan Soto）失利後，球團續約小葛雷諾的壓力越來越大。

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除了沒有搶到標誌性的自由球員，小葛雷諾的身價也受到索托15年7.65億美元（約新台幣252億元）天價合約的推升影響，因為兩人都是防守不好、但打擊優秀的球員。羅森索指出，就像索托的合約影響到小葛雷諾的身價，小葛雷諾的5億美元鉅約也勢必會影響下個即將挑戰自由市場的大咖球員，小熊隊塔克。

羅森索分析，28歲的塔克預計會在今年球季結束投身自由市場，儘管他比小葛雷諾大2歲，但卻是攻守兩端更全面的球星，而根據小熊球團近期的花費來看，球團似乎很難將他續留。

塔克生涯在太空人7年資歷共累積21.1fWAR（勝利貢獻值），2021到2023三個賽季的fWAR分別是5.0、4.9、5.0，去年也有4.2的高檔表現。塔克生涯3度入選明星賽，並拿過1座金手套獎與1座銀棒獎，去年他被太空人交易到小熊後，和球團簽下一張1650萬美元合約避免薪資仲裁，今年出賽12場已經敲出5轟、15分打點。

塔克開季已敲5轟。（資料照）

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