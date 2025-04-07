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日職》NPB開會討論引進「魚雷棒」！ 有望5月出現賽場

2025/04/07 18:59

大聯盟正夯的魚雷棒有望在5月出現日本職棒賽場。（資料照）大聯盟正夯的魚雷棒有望在5月出現日本職棒賽場。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開季最熱門的「魚雷棒」掀起熱議，日本職棒聯盟今天也跟12球團召開會議，評估未來是否能夠將該球棒使用在賽場上，有望在5月就能看見選手使用。

魚雷棒是由前洋基分析師萊恩哈特（Aaron Leanhardt）所設計，該款球棒的特色是最粗的部分較一般球棒接近打者的甜蜜點，形狀類似魚雷與保齡球瓶，因此被稱做魚雷棒（Torpedo Bat）。不過該球棒依舊有按照棒球規則3.02的球棒相關規定，「球棒須以一塊實木製成，且為平滑圓形棒，最粗厚部分的直徑不得超過2.61吋（6.6公分），長度不得超過42吋（106.7公分）。」

根據《日刊體育》報導，日職聯盟事務長中村勝彥表示，目前就算委員會通過也不代表馬上就能用，因為若各隊能使用的時間不同，將會有不公平的情形產生。此外，聯盟還需要聯絡製造商，以及需要進行試打。不過預計日職最快能夠在5月的執行委員會獲得批准，並正式導入各球團。

先前中華職棒會長蔡其昌受訪談到有關魚雷棒的議題指出，聯盟對於球棒的規定，其實跟大聯盟一模一樣，差一個程序就是要跟聯盟提出申請，任何球棒都要跟聯盟提出申請，目前還沒有廠商向聯盟提出申請，「有提的話，我認為通過的機會很大，因為跟大聯盟規定是一樣的，目前還沒有廠商提出申請認證。」

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