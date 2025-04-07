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棒球》運動即國力！ 新北凱撒棒球隊亮相 力拚體育強市

2025/04/07 18:21

市府今與凱薩集團舉行球隊冠名記者會，「新北凱撒棒球隊」同步亮相。（記者董冠怡攝）市府今與凱薩集團舉行球隊冠名記者會，「新北凱撒棒球隊」同步亮相。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市成棒隊2009年成軍，向下扎根基層培育球員，去年世界棒球12強賽中要角陳晨威、吳俊偉都是歷屆成員，總教練為穀保家商棒球隊前教頭周宗志；市府今與凱撒集團舉行球隊冠名記者會，「新北凱撒棒球隊」同步亮相，年度主視覺由隊長劉任傑帶領隊友們，傳達「新北出擊」的精神，在今年全國成棒甲組春季聯賽、爆米花聯盟力拚佳績。

凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道表示，過去幾年來不斷在體育上扎根，希望能夠成為體育強國，目前已有壘球隊、射箭隊，在國中同學蔡明堂的提議下，促成與市府合作再冠名棒球隊，「新北市要變成是體育的強市！」未來要努力的方向，除了比賽本身，也要思考如何與地方連結互動，關心社會事務，進而吸引更多學子願意投入運動。

市長侯友宜指出，新北市有責任讓市轄所有運動專業賽事，都能蓬勃發展，以棒球為例，從少棒、青少棒、青棒到成棒，多人長年投入大量心力培育棒球人才，讓新北市的棒球體系更加完整。另外，雙北世界壯年運動會五月十七日起開賽，即便不是選手，但也熱愛運動，沒報名參賽的民眾，也別忘了進場加油打氣，共同帶動國力。

體育局長洪玉玲說，全國成棒甲組春季聯賽已開打，今年有十一支社會隊、廿支大學隊參賽，新北凱撒將與台北興富發、合作金庫、台電、台壽霸龍等隊伍，爭取晉級門票、決賽將於五月登場，球隊及世壯運相關訊息可至「新北凱撒棒球隊」IG、「新北運動聚點」臉書粉專查詢。

新北凱撒棒球隊包含周宗志及教練團7人、球員30人，全隊合計37人，其中投手洪心騏、林鴻祥等14人；謝毅、曹家淵等內外野手13人、捕手蘇品丞等3人。

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