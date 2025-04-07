棒球》凱撒飯店冠名新北市成棒 「新北凱撒」全力出擊！

新北市長侯友宜與凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道出席「新北凱撒棒球隊」冠名記者會，期望一起共創體育城市新風貌。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕繼射箭隊與女壘隊後，凱撒飯店再冠名成棒，「新北凱撒棒球隊」今（7）日起正式亮相，新北市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道身穿「新北凱撒棒球隊」球衣，目標今年全國成棒甲組春季聯賽及爆米花聯盟再創佳績。

侯友宜今到場致詞，特別感謝林鴻道董事長攜手新北市政府共同推展棒球運動，林董事長創立的宏道基金會，長期致力於推動臺灣體育發展，支持許多優秀的運動選手。

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凱撒飯店集團董事長林鴻道則透露，他和新北市棒委會主任委員蔡明堂是國中同學，日前校慶見面時，蔡明堂談及贊助成棒隊的可能性，雙方一拍即合。林鴻道說，凱撒將持續支持新北棒球發展，「新北凱撒棒球隊」以「深耕在地、新北奪冠」為目標，展現活力，培養更多新北好手，共創體育城市新風貌。

新北凱撒由內野手劉任傑出任隊長，陣中有洪心騏、吳丞哲、林聖榮等前職棒球員，也延攬投手韋宏亮、林張子俊、內野手邱郡等潛力好手。總教練周宗志說：「去年開始球隊就有意讓大專生好手進球隊磨練，去年的沈家羲、張峻瑋，都是旅外成功案例。今年則期待韋宏亮和林張子俊兩位投手，野手也有邱郡、林志光等人，有機會拚中職選秀。」

周宗志說，球隊補年輕好手，一方面是考量他們挑戰職棒需要時間養成，過程中也希望協助球隊取得好成績。周宗志也感謝凱撒飯店的接手協助，球隊會以最好成績回饋。

新北市長侯友宜與凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道出席「新北凱撒棒球隊」冠名記者會，期望一起共創體育城市新風貌。（記者林正堃攝）

凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道出席「新北凱撒棒球隊」冠名記者會，期望能為新北棒球盡一分力量。（記者林正堃攝）

新北棒球隊教練周宗志。（記者林正堃攝）

新北市長侯友宜出席「新北凱撒棒球隊」冠名記者會。（記者林正堃攝）

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