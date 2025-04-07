晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》攻城獅離季後賽愈來愈遠 球評點出一哥高國豪定位問題

2025/04/07 20:53

攻城獅高國豪。（資料照，記者林正堃攝）攻城獅高國豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL例行賽進入尾聲，國王週日成為本季第一支20勝球隊，攻城獅同日成為本季首支單季20敗的隊伍，不過其他5支球隊戰績都相當接近，季後賽席次競爭逐漸白熱化，球評錢韋成受訪分析目前態勢。

新北國王近況絕佳，近期拉出7連勝，戰績20勝6敗，領先第2名的福爾摩沙夢想家已達5場勝差，夢想家與第3名的高雄海神最近都吞下2連敗，不僅與龍頭國王的差距愈來愈遠，後方追兵也逐漸逼近。

目前中信特攻與台北台新戰神暫居第4、5名，特攻先在馬可與飛馳兩名新外援加入後戰績扶搖直上，不過馬可後來因家庭因素離隊，錢韋成直言，若馬可未離隊，特攻若在季後挑戰賽交手戰神會較有優勢，不過目前看來應該是五五波。

錢韋成指出，兩隊屆時若對決，關鍵應該還是取決於洋將的發揮，本土戰力方面，特攻擁有謝亞軒、曾文鼎等較有經驗的好手，不過戰神本土輪替人手充足，深度較佔優勢。

特攻飛馳。（資料照，TPBL提供）特攻飛馳。（資料照，TPBL提供）

桃園雲豹與新竹攻城獅目前暫居聯盟6、7名，仍需加把勁才有季後挑戰賽的資格。爐主攻城獅本季走得跌跌撞撞，目前9勝20敗在聯盟敬陪末座，落後國王已達12.5場勝差。

錢韋成直言，攻城獅本季整合一直沒有到位，「在努利來之前，洋將狀況沒有特別突出，本土狀況也遲遲沒有調整上來，沒有主要進攻點是比賽打得艱辛的原因。」

攻城獅一哥高國豪本季陷入低潮，出賽26場平均貢獻10分已是本土最佳，錢韋成指出，高國豪目前的角色定位較尷尬，「讓他打控球後衛的話，進攻火力會受到影響，放到2號位的話，對位到的有可能又是洋將，教練要幫他找到好的定位並不容易，球隊有戰績壓力，給他很多球權最後沒有贏球的話就會滿尷尬的，我覺得這是取捨問題，當然國豪本身也要去調適。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中