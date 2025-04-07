TPBL》攻城獅離季後賽愈來愈遠 球評點出一哥高國豪定位問題

攻城獅高國豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL例行賽進入尾聲，國王週日成為本季第一支20勝球隊，攻城獅同日成為本季首支單季20敗的隊伍，不過其他5支球隊戰績都相當接近，季後賽席次競爭逐漸白熱化，球評錢韋成受訪分析目前態勢。

新北國王近況絕佳，近期拉出7連勝，戰績20勝6敗，領先第2名的福爾摩沙夢想家已達5場勝差，夢想家與第3名的高雄海神最近都吞下2連敗，不僅與龍頭國王的差距愈來愈遠，後方追兵也逐漸逼近。

請繼續往下閱讀...

目前中信特攻與台北台新戰神暫居第4、5名，特攻先在馬可與飛馳兩名新外援加入後戰績扶搖直上，不過馬可後來因家庭因素離隊，錢韋成直言，若馬可未離隊，特攻若在季後挑戰賽交手戰神會較有優勢，不過目前看來應該是五五波。

錢韋成指出，兩隊屆時若對決，關鍵應該還是取決於洋將的發揮，本土戰力方面，特攻擁有謝亞軒、曾文鼎等較有經驗的好手，不過戰神本土輪替人手充足，深度較佔優勢。

特攻飛馳。（資料照，TPBL提供）

桃園雲豹與新竹攻城獅目前暫居聯盟6、7名，仍需加把勁才有季後挑戰賽的資格。爐主攻城獅本季走得跌跌撞撞，目前9勝20敗在聯盟敬陪末座，落後國王已達12.5場勝差。

錢韋成直言，攻城獅本季整合一直沒有到位，「在努利來之前，洋將狀況沒有特別突出，本土狀況也遲遲沒有調整上來，沒有主要進攻點是比賽打得艱辛的原因。」

攻城獅一哥高國豪本季陷入低潮，出賽26場平均貢獻10分已是本土最佳，錢韋成指出，高國豪目前的角色定位較尷尬，「讓他打控球後衛的話，進攻火力會受到影響，放到2號位的話，對位到的有可能又是洋將，教練要幫他找到好的定位並不容易，球隊有戰績壓力，給他很多球權最後沒有贏球的話就會滿尷尬的，我覺得這是取捨問題，當然國豪本身也要去調適。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法