網球》台灣金恩盃首戰南韓 葛藍喬安娜、李亞軒扛女單

葛藍喬安娜（右）和李亞軒（左）將在金恩盃首戰的單打賽中攜手抗韓。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025金恩盃女網亞大一級賽事，明在印度浦那市點燃戰火，大會今天舉行領隊會議並排定首日賽程，台灣首戰南韓，將由葛藍喬安娜和李亞軒扛起單打任務，雙打由吳芳嫺搭配首度入選的卓宜岑，希望能旗開得勝，打出好采頭。

本屆是29歲的李亞軒睽違6年後再度角逐金恩盃，她表示，「我首次參加聯邦盃是2015在廣州，那時我才19歲，轉眼間已經十年，還記得當年緊張到胃抽筋，但現在早已不會了。上次我打聯邦盃是2019在塔吉克，2020本來也可參加，卻因為有青少年保障名額而沒入選。」

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自去年10月起已連奪五座ITF單打冠軍，其中包括四座W35單打頭銜的葛藍喬安娜說，南韓所有選手她都沒有對壘過，「我上次來印度是2017年的青年聯邦盃，當時我們打進前三，和日本、泰國晉級世界組。這些年來，印度好像都沒什麼改變，街道依舊髒亂，滿街都垃圾，好像另一個世界，甚至比非洲肯亞還落後。」

去年是葛藍喬安娜首度參加金恩盃，本屆是她第二度赴會，她說：「全隊相處氣氛融洽，大家和我都是從小打到大，芳安又是我國中和高中的學妹，卓家姊妹、芳嫺也和我年紀相近，亞軒姊打了這麼久，水準依舊，真的很厲害。」

教練林育州表示，本屆各隊看起來，泰國的實力較為平均，應該算最強，印度有不怕熱的地主優勢，紐西蘭有WTA單打50名內的孫璐璐，各隊實力相差都不會太大，主要是臨場表現和抗壓能力。他說：「第一場碰到南韓，籤運不算太差，如果必須靠第三點決勝負，出賽名單有可能臨時再做調整。」

本屆金恩盃亞大一級賽事，由台灣、香港、南韓、印度、泰國及紐西蘭進行3點2勝的單循環賽制，戰績前兩名隊伍獲得今年11月升降賽門票。

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