晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世中運U15男子體操 國家教練之子鄭丞佑跳馬摘金

2025/04/08 00:48

〔中央社〕塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行的世界中學生U15運動會今天傳來好消息，就讀大同高中國中部的鄭丞佑，在體操男子跳馬項目以12.733分摘金，替台灣代表隊收下1金。

就讀台北市大同高中國中部3年級的鄭丞佑，是台灣體操國家代表隊教練鄭焜杰之子，去年鄭丞佑在全中運競技體操就曾單日包辦跳馬、地板雙金。

這次鄭丞佑入選世中運U15國家代表隊，今天在男子跳馬表現出色，2次試跳分別獲得13.566、11.900分，平均12.733分摘金；另外他也在地板項目鍍銀，加上昨天的男子團體銅牌，等於個人金銀銅牌全拿，而即將到來的4月12日正是他15歲生日。

鄭丞佑的爸爸鄭焜杰，目前也正帶著選手在克羅埃西亞參加體操世界盃。

他接受中央社記者訪問時笑說：「由於塞爾維亞和克羅埃西亞是同一個時區，所以我從早上開始就很緊張，加上他們飯店的接駁巴士又塞車晚了半小時才到賽場，還因此特別提醒隨隊教練要請主辦單位延後比賽時間，讓選手做足暖身。」

鄭焜杰指出，平常兒子在大同高中練習都是由郭允馨教練指導，「郭允馨也是我當初帶的第一批選手，如果我週末有從國訓回台北的話，就也會看一下兒子的練習，算是一直都有互相討論」。

鄭焜杰強調，以現在丞佑的年紀來看，他目前在跳馬能做出的難度算是非常出色動作，「所以出發前就認為應該可以奪牌，只是看什麼顏色而已」。

世界中學生U15運動會，台灣參加射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道及網球共計12個運動競賽種類，派出75名選手、28位教練及30名團本部職員，代表團共計133人。（編輯：陳彥鈞）1140408

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中