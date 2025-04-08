世中運U15男子體操 國家教練之子鄭丞佑跳馬摘金

〔中央社〕塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行的世界中學生U15運動會今天傳來好消息，就讀大同高中國中部的鄭丞佑，在體操男子跳馬項目以12.733分摘金，替台灣代表隊收下1金。

就讀台北市大同高中國中部3年級的鄭丞佑，是台灣體操國家代表隊教練鄭焜杰之子，去年鄭丞佑在全中運競技體操就曾單日包辦跳馬、地板雙金。

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這次鄭丞佑入選世中運U15國家代表隊，今天在男子跳馬表現出色，2次試跳分別獲得13.566、11.900分，平均12.733分摘金；另外他也在地板項目鍍銀，加上昨天的男子團體銅牌，等於個人金銀銅牌全拿，而即將到來的4月12日正是他15歲生日。

鄭丞佑的爸爸鄭焜杰，目前也正帶著選手在克羅埃西亞參加體操世界盃。

他接受中央社記者訪問時笑說：「由於塞爾維亞和克羅埃西亞是同一個時區，所以我從早上開始就很緊張，加上他們飯店的接駁巴士又塞車晚了半小時才到賽場，還因此特別提醒隨隊教練要請主辦單位延後比賽時間，讓選手做足暖身。」

鄭焜杰指出，平常兒子在大同高中練習都是由郭允馨教練指導，「郭允馨也是我當初帶的第一批選手，如果我週末有從國訓回台北的話，就也會看一下兒子的練習，算是一直都有互相討論」。

鄭焜杰強調，以現在丞佑的年紀來看，他目前在跳馬能做出的難度算是非常出色動作，「所以出發前就認為應該可以奪牌，只是看什麼顏色而已」。

世界中學生U15運動會，台灣參加射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道及網球共計12個運動競賽種類，派出75名選手、28位教練及30名團本部職員，代表團共計133人。（編輯：陳彥鈞）1140408

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