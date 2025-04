MLB》恭喜！鄭宗哲獲海盜升大聯盟、成台灣第18人 教頭讚賞特點

鄭宗哲。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕匹茲堡海盜隊台灣23歲旅美好手鄭宗哲,今天從小聯盟3A獲升上大聯盟,成為繼去年舊金山巨人的鄧愷威後,第18位升上大聯盟的台灣球員。海盜隊總教練薛爾頓(Derek Shelton)讚賞鄭宗哲的守備能力很棒。

由於海盜隊金手套工具人特里奧洛(Jared Triolo)因下背部痠痛,被放進10天傷病名單。海盜隊因此拉上鄭宗哲,填補內野防守戰力。

薛爾頓今天受訪表示,就防守來說,鄭宗哲無論是二壘還是游擊,真的很會防守,「他在小聯盟也守過一些三壘。」

「失去特里奧洛後,我們需要有人做為游擊的替補,而我們現在認為鄭宗哲是最適合我們的選擇。」薛爾頓說道。

鄭宗哲排在海盜農場第17名的好手,根據官網農場的守備評比分數高達65分,今年在3A出賽5場,共14打數敲1安,打擊率0.071。鄭宗哲今年在大聯盟熱身賽出賽14場,交出1轟、2打點,打擊率3成53的成績。

