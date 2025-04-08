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MLB》恭喜！鄭宗哲獲海盜升大聯盟、成台灣第18人 教頭讚賞特點

2025/04/08 07:13

鄭宗哲。（資料照，法新社）鄭宗哲。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕匹茲堡海盜隊台灣23歲旅美好手鄭宗哲，今天從小聯盟3A獲升上大聯盟，成為繼去年舊金山巨人的鄧愷威後，第18位升上大聯盟的台灣球員。海盜隊總教練薛爾頓（Derek Shelton）讚賞鄭宗哲的守備能力很棒。

由於海盜隊金手套工具人特里奧洛（Jared Triolo）因下背部痠痛，被放進10天傷病名單。海盜隊因此拉上鄭宗哲，填補內野防守戰力。

薛爾頓今天受訪表示，就防守來說，鄭宗哲無論是二壘還是游擊，真的很會防守，「他在小聯盟也守過一些三壘。」

「失去特里奧洛後，我們需要有人做為游擊的替補，而我們現在認為鄭宗哲是最適合我們的選擇。」薛爾頓說道。

鄭宗哲排在海盜農場第17名的好手，根據官網農場的守備評比分數高達65分，今年在3A出賽5場，共14打數敲1安，打擊率0.071。鄭宗哲今年在大聯盟熱身賽出賽14場，交出1轟、2打點，打擊率3成53的成績。

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